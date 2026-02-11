Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:40 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:40
        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'te, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada Osmaneli ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi (26) yakaladı.

        Bilecik merkez Başköy köyü mevkisinde de 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (42) gözaltına alındı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

