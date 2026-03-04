Bilecik'te kuyumcuyu soydukları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Bilecik'te, bir kuyumcu dükkanını soydukları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheliler, Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının kepenklerini açarak içeri girdi.



Kısa süre sonra dışarı çıkan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Çalınan ziynet eşyalarının değeri, yapılan incelemelerin ardından belli olacak.



Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

