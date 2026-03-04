Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te kuyumcuyu soydukları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Bilecik'te, bir kuyumcu dükkanını soydukları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Giriş: 04.03.2026 - 05:29
        Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheliler, Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının kepenklerini açarak içeri girdi.

        Kısa süre sonra dışarı çıkan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

        Çalınan ziynet eşyalarının değeri, yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

        Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

