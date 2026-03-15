Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'e ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bursalı atletler tarafından Bilecikli sporculara teslim edildi.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'den yola çıkan emanetler, Pelitözü Gölpark'ta Bilecikli sporcular tarafından teslim alındı.



Sporcular daha sonra, kutsal emanetleri Şeyh Edebali Külliyesi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'e takdim etti.



Ramazan Demir, AA muhabirine, Bilecik'in "kuruluşun ve kurtuluşun şehri" olarak bilindiğini söyledi.



Kutsal emanetleri teslim almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Demir, "Bu sene, Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının, UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması sebebiyle, Sayın Valimizin talimatıyla sporcularımızı Şeyh Edebali Külliyesi'nde ağırladık. Tüm sporcularımızın emeğine sağlık." dedi.



Bilecikli atletlerce Eskişehir'deki gençlere teslim edilecek emanetler, buradan Ankara'ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

