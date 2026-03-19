        CHP'li Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'dan Ramazan Bayramı mesajı

        CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Tüzün, mesajında, dayanışmanın, paylaşmanın ve toplumsal sorumluluğun en güçlü şekilde hissedildiği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın hem mutluluğunu hem de sorumluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Bayramların, sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin güçlendiği, dargınlıkların sona erdiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği en özel zamanlar olduğunu aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

        "​​​​​​​Sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi, vatandaşlarımızın insanca yaşam koşullarına kavuşması ve bayramların herkes için gerçek bir sevinç kaynağı haline gelmesi en temel hedefimiz olmalıdır. Hiçbir çocuğun bayrama buruk girmediği, hiçbir ailenin geçim sıkıntısı nedeniyle umutsuzluğa kapılmadığı bir Türkiye mümkündür ve bu hedef doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bayramların özünde yer alan eşitlik, adalet ve kardeşlik değerlerinin, toplumsal barışın ve demokratik bir yaşamın temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, liyakatin esas alındığı ve herkesin kendini güvende hissettiği bir ülke için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

        Bilecik Belediye Başkanı Subaşı da bayramın, insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesi temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:

        "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın en güçlü şekilde hissedildiği bir Ramazan ayını daha geride bırakırken, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birbirine daha çok yaklaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın büyüdüğü özel günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriyle birlikte nice mutlu, sağlıklı ve huzurlu bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

