        Bilecik'te iki asırlık "şeker dağıtma" geleneğiyle büyükler çocukların yüzünü güldürüyor

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 2 asırdır sürdürülen şeker dağıtma geleneği kapsamında kaymakam, belediye başkanı ve ilçedeki büyükler, Ramazan Bayramı öncesi meydanda sıraya giren çocuklara şeker dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 18:59 Güncelleme:
        İlçede asırlardır dini bayramlar öncesi "şeker dağıtma" adı verilen gelenek devam ettiriliyor.

        Arife günlerinde kent meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kılıyor, daha sonra büyükler, caddede sıraya giren çocuklara şeker ve çikolata dağıtıyor.

        Şeker dağıtma merasiminin ardından ilçe halkı mezarlığı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyor ve dua ediyor.

        Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede uzun yıllardır devam eden arife geleneği olduğunu söyledi.

        Arife günü ikindi namazı sonrası büyüklerin sıraya girerek, küçüklere şeker dağıttığını ifade eden Uçar, "Küçüklerimiz büyüklerimizin ellerinden şekerleri alarak bayram sevincini hep birlikte yaşamaktalar. Biz de geleneğin yaşatılmasından çok memnunuz. Çocuklarımız inşallah geleneği ilerleyen yıllarda da yaşatacaklardır." diye konuştu.

        Belediye Başkanı İlhan Özden de her dini bayram öncesinde ikindi namazından sonra ilçede asırlardır yapılan geleneği sürdürdüklerini belirtti.

        Özden, hava şartları ne olursa olsun geleneğin devam ettirildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Çevre il ve ilçelerde de duyulduğu için bu anı yaşamak için çocuklarıyla birlikte geliyorlar. Çocuklarına farklı bir anı yaşatmak isteyen bütün herkesi Yenipazar'a bekliyoruz. Güzel bir gelenek ve böyle de sürecek. Geleneksel kültürümüzü yaşatmak çok önemli. İnşallah bizden sonra gelecek nesillerimizin de devam ettireceklerine canıgönülden inanıyorum."

        Eskişehir'den şeker toplamak için gelen Hüseyin Kocabıçak, küçük yaştan itibaren geldiğini, topladığı şekerleri anne ve babasına da vereceğini söyledi.

        8 yaşındaki Zeynep Ela Özdemir ise 5 yaşından beri şeker toplamak için Bilecik'ten geldiğini ve mutlu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

