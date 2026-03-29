Bilecik'te araçta ve üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 zanlı yakalandı

Bilecik'te araçta ve üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı.



Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Şüphelilerden 2'si "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

