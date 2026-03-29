Bilecik'te jandarma ve polis ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi
Bilecik'te jandarma ve polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.
Jandarma tarafından 12 farklı noktalarda 31 ekip ve 118 personelle gerçekleştirilen uygulamalarda, 1519 araç ve 2 bin 713 kişi genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasına tabii tutuldu.
Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı, ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eksiklikleri bulunan 15 araç yakalandı, 8 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlü 188 personelle 86 işyeri, 37 metruk bina, 479 araç, 2 bin 588 araç ve kişinin GBT sorgulamasını yaptı.
İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ın da takip ettiği uygulamada arama kaydı bulunan 11 kişi yakalandı, 6 araç trafikten men edildi.
