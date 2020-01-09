Başkan Tekin'den sürücülere buzlanma uyarısı

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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi 3 gündür etkisi haline alan yoğun kar yağışı nedeni Ahi Dağında oluşan buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulundu.

Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, “Pazaryeri ilçemizde 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini kaybetmesi ile Ahi Dağında aşırı buzlanma görülmektedir. İlçemizden Bursa istikametine giden araç sürücülerinin buzlanma nedeni ile araçlarında zincir ve çeki halatı bulundurmaları gerekmektedir” dedi.

BİLECİK 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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