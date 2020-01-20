1308 Osmaneli Belediye Spor U16 takımı liderliğe yükseldi

Bilecik U16 Gençler Ligi'nin yeni lideri 1308 Osmaneli Belediye Spor oldu.

Bilecik U16 Gençler Ligi 3'üncü hafta müsabakasında 6 puanlı iki takımın karşılamasında rakibinin 10 yenen 1308 Osmaneli Belediye Spor U16 takımı ligin lideri oldu. Haftaya 6'şar puanla gider Bozüyük temsilcisi Vitraspor ile 1308 Osmaneli Belediye Spor Bozüyük Sentetik Sahada karşı karşıya geldi. Müsabakanyı 10 kazanan 1308 Osmaneli Belediye Spor puanını 9'a çıkardı. Maç sonunda minikleri kutlayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Her yaş kategorisinde faaliyetlerini sürdüren 1308 Osmaneli Belediye Spor örnek bir alt yapı kulübü olarak başarılarını sürdürüyor.Bugünkü galibiyetleri ve liderliğe yükselen sporcularımızı, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz" dedi.

BİLECİK 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:10

YATSI 19:33

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