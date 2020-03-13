AK Parti İl Başkanı Karabıyık ve Tugay Komutanı Yalçınkaya'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

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Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e tebrik ziyaretinde bulundu.

Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e Tugay Komutanlığı plaketi hediye etti. Nazik ziyaretleri nedeniyle Tuğgeneral Yalçınkaya’a teşekkür eden Rektör Beydemir ise kendilerine üniversite anı tabağını hediye etti.

Ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve il yönetimim Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temenlilerinde bulundular. İl Başkanı Karabıyık, Rektör Beydemir’i yeni görevi nedeniyle tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi.

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