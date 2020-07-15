En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Erman P. yönetimindeki 11 EP 170 plaka kamyonet, park halindeki araçların arasından aniden yola çıkan E.Ç.'ye (5) çarptı. Yaralanan çocuk, Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.