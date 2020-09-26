Bir hayırsever tarafından yaptırılan camide sona gelindi

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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, merkeze bağlı Küplü köyüne bir hayırsever tarafından yapılan ve çalışmalarda sona gelinen Ömer Sağır Camisi’ni inceledi.

Vali Bilal Şentürk ve Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Küplü Köyü'nde hayırsever Melek Sağır'ın katkılarıyla yaptırılan Ömer Sağır Camisi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmalarda sona gelinen caminin iç mimarisi göz kamaştırırken, köy halkı hayırsever Melek Sağır'a cami içim teşekkür ettiler. Caminin yüzde 90'lık kısmının tamamlandığı gelecek ay ibadete açılacağı öğrenildi.

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