Harmanköy Köyü yolunun 3 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlandı

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Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy Köyü 3 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlandı.

Bilecik İl Özel İdare tarafından Harmanköy Köyü yolunun zemin problemi yaşanan ve dar platforma sahip olan yaklaşık 3 kilometrelik kısmının standart geliştirme çalışmaları başlandı. Çalışmalar kısa sürede tamamlanırken, yol 11 metre platform genişliği ve 7,5 metre şerit genişliğine ulaştı.

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