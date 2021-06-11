Otomobil ile tır çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; BilecikBozüyük karayolunda seyir halinde olan Refik K. yönetimindeki 11 ED 991 plakalı otomobil, Söğüt kavşağına geldiği esnada Bilecik il merkezi istikametine dönüş yapmak istedi. Bu esnada otomobil, Bilecik istikametinden Söğüt'e seyreden sürücü Onur A. sevk ve idaresindeki 11 AU 411 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Refik K. ile araç içinde yolcu olarak bulunan Emine K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalecin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi.

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