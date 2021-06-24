Kanal üzerindeki yaya köprüleri revize ediliyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki mahalleyi birbirinden ayıran su kanalının üzerinde bulunan yaya geçiş köprüleri, bakım ve onarımdan geçirilerek revize ediliyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından hava değişimleri nedeniyle zamanla deforme olan, ahşap zemin üzerine montajlanan kanal üzerindeki yaya geçiş köprülerine bakım çalışmaları yapılıyor. Onarım yapılan köprüler daha dayanıklı bir malzeme olan saç zemin ile kaplanıyor. Aydınlatma sistemleri de yenilenen yaya geçiş köprülerinin revize çalışmaları sürerken, bakımları tamamlanan köprüler vatandaşların kullanımına sunuluyor.

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