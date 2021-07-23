Bilecik’in gözde mesire alanına bayramda yoğun ilgi

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan ve Bilecik’in gözde mesire alanlarından olan Küçükelmalı Tabiat Parkına vatandaşlar bayramda yoğun ilgi gösterdi.

Yenileme çalışmalarının tamamlanması ile geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından hizmete açılan Küçükelmalı Tabiat Parkına günü birlik piknikçiler akın etti. Uzun araç kuyruklarının görüldüğü Tabiat Parkında vatandaşlar yenilenen yüzüyle gün boyu doğa ile iç içe piknik yapmanın keyfini çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.