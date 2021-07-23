Türkiye’nin her yerinden insanlar bu köye şifa için geliyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Güde köyünde bulunan şifalı suyun adını duyanlar Türkiye’nin her ilinden şifa için bu köye geliyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı 15 kilometre uzaklıktaki Güde köyünde eski taş ocağı mevkiinden çıkan doğal suyun vatandaşlar tarafından böbrek taşlarının düşürülmesine fayda sağladığı belirtiliyor. Şifalı sudan almak için çevre il ve ilçelerden vatandaşlar bin 70 rakımlı Güde köyüne gelirken, köy muhtarlığınca yapılan çeşmede uzun kuyruklar oluşuyor.

Güde köyündeki şifalı sudan bidonlar dolusu dolduran vatandaşlar, suyun başta böbrek taşlarına, şeker hastalığına, tansiyon hastalığına, yüksek kilolara ve ödem oluşumuna karşı etkili olduğunu belirtiyorlar.

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