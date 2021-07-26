Bilecik'te EBA'yı kullanan öğrenci ve öğretmen aktiflik oranı yüzde 91,86

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, il genelinde EBA'yı kullanan öğrenci ve öğretmen aktiflik oranının yüzde 91,86 olduğu söyledi.

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve merkez ilçe okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, öğretim yılının değerlendirilmesi yapıldığını anlatan İl Müdürü Akyol, "Hayat Boyu Öğrenme' projesinde Türkiye ikincisi olan ilimiz, EBA katılımda iller arasında üçüncü sırada bulunuyor. İlimiz de EBA'yı kullanan öğrenci ve Öğretmen aktiflik oranımız yüzde 91,86'dır" dedi.

Tüm yönetici ve öğretmenlere başarılı geçirilen öğretim yılı için teşekkür eden İl Müdürü Akyol, gelecek yıl daha da başarılı bir Bilecik hedeflediklerini belirtti.

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