Bozüyük'te bayram tatili süresince trafik denetimleri Bin 1287 araç ve sürücüsü sorgulanırken, 204 araca 89 bin TL para cezası uygulandı Bayram tatili boyunca 3'ü maddi hasarlı 11 trafik kazası meydana geldi, 10 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Bayram tatili süresince denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri bin 287 araç ve sürücüsünü sorgulanırken, 204 araca 89 bin TL para cezası uygulandı.

Vatandaşların trafik ortamında güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için yapılan denetimlerde çok sayıda araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetimlerde rutin devriye görevi yapan ekiplere ek olarak ilave trafik ekipleri oluşturuldu. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara trafik güvenliğine dikkat çeken afişler asılarak trafik bilinci oluşturulmaya çalışıldı. Araç sürücüleri ve yolculara yönelik, özellikle emniyet kemeri kullanımı ve seyir halinde cep telefonu kullanmama hususları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına yönelik trafik bilinci ve uyma alışkanlığı oluşturmak amacıyla el broşürü, sticker, kırmızı düdük dağıtımı yapıldı. Şehirlerarası Otobüs Terminalinde şehirlerarası yolcu taşıyan araçlara yönelik yoğun bir şekilde denetim gerçekleştirildi. Yolcuların emniyet kemeri kullanması konusunda bilgilendirmeler ve uyarılar yapıldı.

Bin 287 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimler sonucunda 204 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 89 bin TL para cezası uygulandı. 19 araç geçici olarak trafikten men edildi. Tatil süresi boyunca 3 maddi hasarlı, 8 de yaralamalı olmak üzere 11 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 10 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

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