Tünel içinde alev alan tır hurdaya döndü

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Bilecik'te Osmangazi tünelinde bir anda yanmaya başlayan kömür tozu yüklü tır kullanılmaz hala geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Sakarya istikametine seyir halindeki Tufan A., yönetimindeki 06 DS 5847 plaka kömür tozu yüklü tır 2 bin 474 metre uzunluğundaki Osmangazi tünelinde bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Tır hurdaya dönerken, olayda maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangın sonrasında karayolu yaklaşık 30 dakika trafiğe kapandı. Yangının söndürülmesinin ardından Bilecikİstanbul karayolu tek şeritten yeniden trafiğe açıldı.

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