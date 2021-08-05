Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, işçilerle çapa yaptı Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş; "Üretici fiyatlardan memnun"

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Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, tarımsal üreticilerin sorunlarını dinleyerek, işçilerle birlikte çapa yapıp, ot topladı.

Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Çayır ve Mera Şube Müdürü Hasan Öz ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hatice Derya Aksu ve Osmaneli İlçe Müdürü Serkan Diker ile birlikte Osmaneli ilçesinin Medetli Köyünde kavun karpuz, üreticilerini ziyaret etti. Üreticilerle buluşan İl Müdürü Yoldaş, üreticilerden hasat, yıllık ürün rekoltesi ve fiyatlar hakkında bilgi aldı. Üreticilerin sorunlarını dinleyip, yerinde incelemelerde bulundu.

"Üretici fiyatlardan memnun"

Geçici tarım işçilerini kaldığı bölgeyi de ziyaret eden Yoldaş, “Geçtiğimiz sene yapmış olduğumuz Hamitabat ve Çaltı Bölgesindeki konteyner kent projemizin bir örneğini de bu bölgede yapmak istiyoruz” dedi.

Karpuz ve kavun fiyatlarından memnuniyetini dile getiren üreticiler İl Müdürü Yoldaş' a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonrası bölgede bulunan üzüm bağlarını kontrol eden Yoldaş, tarlada çalışan çiftçilerin yanına giderek kendileriyle beraber çapalama ve ot toplama işlemlerini yaptı.

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