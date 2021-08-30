Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık işyeri açılışına katıldı

Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Yeni Mahalle Monter Sokak’ta hizmete giren güzellik merkezinin açılışına katıldı.

Fındık, Belediye Meclis üyeleri ve işyeri sahibinin yakınlarının katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Açılışta konuşan Fındık iş yerinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Ekonomik sıkıntıların üzerine bir de Covid19 ile ilgili sıkıntılar gelince esnaflarımız bu dönemde çok zorluklar yaşadılar. Bunlardan 1 tanesi de sizin gibi kuaförler ve güzellik merkezleriydi. Böyle bir ortamda sevgili kardeşimizi böyle bir işletmeyi açma cesareti gösterdiği için ayrıca tebrik ediyorum. Bu işletmenin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ardından iş yeri sahibi Fehime Alış Erim ile bir süre görüşerek sohbet eden Fındık, iş yeri sahibi Erim’e bereketli ve bol kazançlar dileyerek açılışın anısına belediye logolu duvar saati hediye etti.

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