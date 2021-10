Bilecik´in yeni valisi Kızılkaya, göreve başladı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´e atanan Vali Kemal Kızılkaya görevine başladı. Kızılkaya, kentin tüm sorunlarına toplumun bütün kesimleriyle hep birlikte çözüm arayacaklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımıza kapım her zaman açık olacaktır" dedi.

Son yayınlanan valililer Kararnamesiyle Sultanbeyli Kaymakamlığı´ndan Bilecik´e vali olarak atanan Kemal Kızılkaya görevine başladı. Valilik önünde Vali vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Kızılkaya, sorunları toplumun bütün kesimleriyle birlikte çözeceklerini söyledi. Vali Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Bilecik, kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Cihan devleti Osmanlı´nın temellerinin atıldığı çok önemli bir başlangıç noktası. Konumu ile sahip olduğu kültürel, doğal, sosyal, ekonomik değerleriyle gelişmeye devam eden bir şehrimiz. Zaman içerisinde bekleyen önümüzdeki meselelerini toplumun bütün kesimleriyle hep birlikte beraber çözüm arayacağız ve elimizden geleni yapacağız. Ama önce her şey tanımakla, tanışmakla başlar. Ne diyor Yunus Emre, `Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz.´ Bu vesileyle Bilecikli tüm hemşehrilerimi tanımaya, tanışmaya buraya davet ediyorum. Şunu ifade etmek istiyorum ki, vatandaşlarımıza kapım her zaman açık olacaktır. Bilecikli hemşehrilerimin hizmetinde sürekli her daim olduğumu bilmelerini isterim."DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-10-05 12:56:35



