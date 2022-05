Eczacıbaşı Topluluğu’ndan 80. yılında Bozüyük’e yeni yatırım

Bu yıl 80. yılını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye ekonomisine katkı yapan, ihracat odaklı yatırımlarını sürdürüyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun en büyük iş alanını oluşturan yapı ürünleri sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin karo sektöründe ihracat şampiyonu Vitra Karo A.Ş.’nin Bilecik Bozüyük’teki tamamlanan yeni tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yeni tesisin hizmete girmesi nedeniyle VitrA’nın Bozüyük’teki üretim kampüsünde düzenlenen törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, VitrA Karo A.Ş. CEO’su Hasan Pehlivan, Eczacıbaşı Topluluğu çalışanları ve davetliler katıldı.

Yeni tesisiyle yıllık 3,5 milyon metrekare büyük ebatlı porselen karo üretim kapasitesine sahip olan VitrA Karo, aynı zamanda enerji verimliliğini artırıp, israfın önüne de geçerek sürdürülebilirliğe sağladığı katkıyı büyütecek. VitrA Karo, ihracat odaklı, kapsamlı Endüstri 4.0 uygulamaları ile veriye dayalı üretim yönetimini hayata geçiren yeni tesisiyle birlikte Avrupa pazarındaki büyümesini de hızlandıracak. VitrA Karo, bu yıl yeni tesis, verimlilik ve modernizasyona yönelik toplam 25,5 milyon Euro’luk yatırımını tamamlamayı planlıyor.



2022’de 250 milyon Euro yatırım

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, açılış töreninde yaptığı konuşmada Topluluğun 80. yılında küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla her alanda inanç ve istikrarla yatırıma devam ettiklerini vurgulayarak, “Eczacıbaşı Topluluğu 80 yıldır, Türkiye’de çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın bayrağını taşıyor. Topluluğumuz bugün 46 kuruluşu, 39 üretim tesisi ile 120’den fazla uluslararası pazarda faaliyet gösteriyor. 80 yıldır süren bu yolculukta, önce Türkiye’nin sanayileşme hikayesinin önemli bir parçası olduk, ardından yarattığımız markalarla Türkiye’nin sınırlarını aşarak, bugün 3 kıtada üretim yapan, 12 bin arkadaşımızın hayat verdiği uluslararası bir oyuncuya dönüştük. Küresel rekabette gücümüzü artırmak üzere faaliyet gösterdiğimiz her alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılında 250 milyon Euro'nun üzerinde yatırım planladık. Bu yatırımların arasında bulunan VitrA Karo'nun yeni işletmesini bugün devreye alıyoruz. Kısa bir süre sonra da seramik sağlık gereçleri üretimi için yine Bozüyük'te beşinci işletmemizin yatırımı tamamlanacak“ dedi.

Yapı ürünlerinin, Eczacıbaşı Topluluğu’nun en büyük faaliyet alanını oluşturduğunu ifade eden Bülent Eczacıbaşı, “Ülkemizin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatının yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştiriyor; AB ülkelerine yapılan ihracatta karo ürünlerimizle birinci sırada bulunuyoruz. Banyoda kullanılan tüm ürünleri tasarlama yetkinliğine sahibiz. Karo ürünlerimizle bu yetkinliği banyo dışındaki alanlara da taşıyoruz. VitrA Karo‘da devreye aldığımız yeni tesisimizle kapasitemizi bir adım öteye taşıyoruz“ diye konuştu.



Kapasite ve istihdam artışı sağlayacak

VitrA Karo’nun Bozüyük kampüsündeki üretim kapasitesi, yeni tesis yatırımıyla birlikte 22 milyon metrekareden 25,5 milyon metrekareye çıkarken, yurt dışındaki yatırımlarımla birlikte toplam kapasitesi de 30 milyon metrekareye ulaştı. Yeni tesis, 83 yeni istihdam sağlarken VitrA Karo’nun toplam Bozüyük kampüsündeki çalışan sayısı ise 1080’e ulaştı. Vitra Karo, markaları VitrA, Villeroy & Boch premium ile lüks segmentte Türkiye’de lider konumda bulunuyor. VitrA Karo’nun yeni tesisinde üretilmeye başlayan büyük ebatlı karo, Avrupa’da son yıllarda önemli ölçüde büyüme gösteren karo seramik kategorisinde yer alıyor. VitrA Karo da yeni tesis yatırımını, büyüyen pazar ve büyüyen kategoride ilham veren modern tasarımları hayata geçirmek, sürdürülebilirlik konusunda enerji verimliliği artırmak ve israfı azaltmak olmak üzere üç ana hedeften yola çıkarak gerçekleştirdi.



Yapay zekayla israf önleniyor

VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan ise, “Yeni tesisimizle birlikte büyük ebatlı porselen karo üretim yetkinliğimizi ve kapasitemizi arttırıyoruz. Bu kategori Avrupa hedef pazarımızda ciddi büyüyen bir kategori. Amaç sadece ebat değil. Yatırım sonucu çıkacak ürünler, doğal taş ve mermer gibi malzemelerin yüzey hissini veren, tasarımlarımızı daha gerçek bir şekilde hayata geçirecek dijital teknik uygulamaları da birleştirdiğimiz ürünler olacak. Tasarım iddiamız daha da artacak. Bütün bunlarla birlikte sürdürülebilirlik alanı da bizim için çok önemli. Yeni tesisimizde üretim safhasında rekor seviyede enerji verimliliği sağlıyoruz. Bu hattımızda enerji tüketimi normal hatlara göre yüzde 15 daha azaldı. Ayrıca israf dediğimiz üretim atığının önüne geçiyoruz. Dijital sensörlerle sağladığımız data akışıyla yapay zeka algoritmalarını kullanarak, üretim hatası ile çıkan ürünleri en aza indiriyoruz. 2017’de yüzde 8 ortalama üretim atığını önce yüzde 4,5 seviyesine çektik. Eczacıbaşı Topluluğu’nun yapay zeka ve data veri analizi yapan birimi ile iş birliği yaparak geliştirdiğimiz çözümler sayesinde yüzde 4,5 olan ıskarta oranını en son yüzde 3,5’e indirmeyi başardık. Bu oranı daha da aşağı çekmek için çalışıyoruz. Bu hattımızda ulaştığımız Endüstri 4.0 ve ötesindeki uygulamaları, tüm üretim hatlarımızda da yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.



"Madencilikten aldığımız küresel payı daha da artıracağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuşmasının bir bölümünde, “Türkiye, biliyorsunuz son dönemde üretim ve ihracat odaklı bir büyüme modeline geçti. Biz bu yatırımları sadece tesis yatırımları olarak görmüyoruz. Her şeyden öte burada kullanılan teknoloji, yapılan ArGe ve inovasyon bu yatırımların katma değerini artıran önemli bir unsur. Bu tesiste ham maddeden uç ürüne kadar son teknolojiyle donatılmış, yapay zekânın kullanıldığı bir altyapı mevcut. Ve bu gelişmiş altyapı beraberinde nitelikli, son teknolojilere hâkim yetkin bir iş gücünün istihdamına da kapı aralıyor. Bizim de son dönemde ortaya koyduğumuz madencilikte katma değerli ürün stratejisiyle de uyumlu bir yatırım. Mevcut madenlerimizi işleyerek, onları katma değerli uç ürün olarak piyasaya sunduğumuz bu tür yatırımlarla, madencilikten aldığımız küresel payı daha da artıracağız inşallah. Tesis, toplam enerjisinin yüzde 7’sini yeşil kaynaklardan karşılayacak. Bu rakam inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda peyderpey artacak.



"SEGE çalışmasını ilçe düzeyinde yeniledik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yatırım teşviklerine altlık teşkil eden SEGE çalışmasını ilçe düzeyinde yenilediklerini anlattı. Varank, “İlçe SEGE2022 olarak yayımladığımız çalışmada 8 boyutta 56 değişken kullanarak 973 ilçenin gelişmişlik skorlarını elde ettik ve ilçeleri 6 gelişmişlik kademesine ayırdık. Çalışma daha önceki çalışmalar gibi bilimsel ve nesnel bir bakış açısıyla hazırlandı. Bunun neticesi olarak yatırım teşviklerinde alt bölge desteğinden faydalanabilecek ilçe listesini de güncelledik. Bu kapsamda 74 yeni ilçemiz daha alt bölge desteğinden faydalanabilecek. Alt bölge desteğinden faydalanabilecek ilçe sayısı böylece toplam 337 oldu. Bilecik ilimizde de alt bölge teşvikinden faydalanacak ilçe sayısı artmıştır. İnhisar, Gölpazarı ve Yenipazar halihazırda bu teşvikten faydalanabiliyordu. Bunlara yeni çalışmayla Pazaryeri ilçemiz de eklendi. Hayırlı olsun.” dedi.

Açılışa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve il protokol üyeleri de katıldı.

