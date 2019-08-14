Eşinden şikayetçi oldu

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’da M.G. ile karısı İ.G. arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik vardı. 38 yaşındaki M.G., eşinden bileziğini istedi. Ancak red yanıtı aldı. İddiaya göre M.G., tartıştığı eşi İ.G.’yi darp etti, çamaşır askılığını genç kadının başına vurdu. Eşine hakaret ve tehditlerde bulundu.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polise sığınan İ.G. kocası tarafından önce dövüldüğünü sonra da hakaret ve tehdit edildiğini ileri sürerek, şikayetçi oldu. M.G. ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyledi. İfadeler alındıktan sonra hazırlanan dosya Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.