29 Ekim'in anlam ve önemi nedir? Cumhuriyet 2026'da kaç yaşında?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milyonlarca vatandaşın katıldığı kutlamalarla bir kez daha gurur ve heyecan içinde karşılanıyor. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin ardından yönetim biçiminin resmen belirlendiği bu tarihi gün, yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda millet egemenliğinin simgesi olarak kabul ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde temelleri atılan Cumhuriyet'in ilanının üzerinden geçen yıllar, 29 Ekim'in anlamını ve önemini bir kez daha hatırlatıyor. Peki, Cumhuriyet 2026 yılında kaç yaşına girdi ve 29 Ekim 1923'te neler yaşandı?

29 EKİM 2026 CUMHURİYET'İN KAÇINCI YILI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor. 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ilan edilen Cumhuriyet, 2026 yılı itibarıyla 103 yaşına girdi. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenler ve çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanırken, vatandaşlar bu tarihi günün anlamını ve önemini bir kez daha hatırlıyor.

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29 EKİM'İN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

29 Ekim, Türk milletinin kendi geleceğini belirleme iradesinin ve milli egemenliğin en önemli simgelerinden biridir. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte devletin yönetim biçimi resmen belirlenmiş, egemenliğin millete ait olduğu anlayışı yeni devlet düzeninin temelini oluşturmuştur. Milli Mücadele'nin ardından gelen bu tarihi karar, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu nedenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bağımsızlığın, özgürlüğün, milli birlik ve beraberliğin simgesi olarak her yıl kutlanmaktadır.

CUMHURİYET NE ZAMAN VE NASIL İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan anayasa değişikliğiyle ilan edildi. Milli Mücadele'nin başarıyla tamamlanmasının ardından yeni Türk devletinin yönetim biçiminin belirlenmesi için önemli adımlar atıldı. 28 Ekim 1923 akşamı Mustafa Kemal Paşa'nın Çankaya'da yaptığı görüşmelerin ardından hazırlanan anayasa değişikliği, ertesi gün Meclis'in gündemine geldi. TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle devletin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlendi ve Türkiye tarihinde yeni bir dönem başladı.

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29 EKİM 1923'TE NELER YAŞANDI?

29 Ekim 1923'te TBMM'de yapılan görüşmelerin ardından Cumhuriyet'in ilanına ilişkin anayasa değişikliği kabul edildi. Meclis'te büyük sevinçle karşılanan karar sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuriyet'in ilanı, ülke genelinde 101 pare top atışıyla duyuruldu ve büyük bir coşkuyla karşılandı.

CUMHURİYET NEDEN 29 EKİM'DE İLAN EDİLDİ?

29 Ekim 1923'e uzanan süreçte Türkiye'nin yönetim yapısının yeniden düzenlenmesi ihtiyacı öne çıktı. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla başlayan yeni dönemde, 13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent olması önemli bir adım oldu. 27 Ekim'de hükümetin istifasının ardından yaşanan hükümet kurma sorunu, yönetim sisteminin daha açık biçimde tanımlanmasını gerekli hale getirdi. Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde hazırlanan anayasa değişikliğinin 29 Ekim'de kabul edilmesiyle Cumhuriyet resmen ilan edildi.

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29 EKİM NE ZAMAN RESMİ BAYRAM OLDU?

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihi, sonraki yıllarda Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biri haline geldi. 1924 yılında Cumhuriyet'in ilk yıl dönümü devlet tarafından düzenlenen törenlerle kutlandı. 19 Nisan 1925'te kabul edilen düzenlemeyle 29 Ekim milli bayram olarak belirlendi. Günümüzde yürürlükte olan 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim boyunca devam ediyor.

CUMHURİYET BAYRAMI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Cumhuriyet Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ardından elde ettiği kazanımları ve milli egemenlik anlayışını hatırlatan özel bir gün olarak öne çıkıyor. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'nin yönetim biçimi belirlenirken, eğitimden hukuka, siyasetten toplumsal yaşama kadar birçok alanda gerçekleştirilecek yeniliklerin de önü açıldı. 29 Ekim, geçmişte verilen bağımsızlık mücadelesini hatırlatırken Cumhuriyet'in değerlerinin gelecek nesillere aktarılması açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti, 2026 yılında 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.