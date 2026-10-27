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        Haberler Bilgi Akşam yemeğini geç yiyenler dikkat! Uzmanlardan önemli açıklama...

        Akşam yemeğini geç yiyenler dikkat! Uzmanlardan önemli açıklama...

        Akşam yemeğini geç saatlerde yemek, düşündüğünüzden daha önemli olabilir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından paylaşılan yeni araştırma, yemek saatleri ile kalp sağlığı arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Araştırmacılar, akşam yemeğinin uyku saatine göre planlanmasının gece boyunca tansiyon, kalp atış hızı ve stres hormonları üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 09:55 Güncelleme:
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        Geç saatte yemek yiyenler dikkat!

        Gün boyunca tüketilen besinlerin sağlıklı olması kadar hangi saatlerde yenildiği de önem taşıyor. Özellikle akşam yemeğiyle uyku arasındaki sürenin vücut üzerindeki etkileri bilim dünyasında giderek daha fazla araştırılıyor. ABD'deki Northwestern Üniversitesinden bilim insanlarının yürüttüğü ve NIH tarafından 9 Temmuz 2026'da paylaşılan araştırma, bu konuda dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bulgular, akşam saatlerinde yapılan küçük bir değişikliğin kalbin gece boyunca çalışma düzenini etkileyebileceğini gösterdi.

        AKŞAM YEMEĞİ İÇİN EN UYGUN SAAT HANGİSİ?

        Araştırmaya göre akşam yemeğinin belirli bir saatte yenmesinden çok, uyku saatine ne kadar yakın tüketildiği önem taşıyor. Bilim insanları, yatmadan yaklaşık üç saat önce yemek yemeyi bırakmanın kalp ve metabolizma sağlığını destekleyebileceğini belirledi.

        Bu yaklaşımda herkes için geçerli tek bir akşam yemeği saati bulunmuyor. Yemek düzeni, kişinin alışılmış uyku saatine göre şekilleniyor.

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        YATMADAN ÜÇ SAAT ÖNCE YEMEK YEMEYİ BIRAKTILAR

        Araştırmada 36-75 yaş aralığında, fazla kilolu veya obezitesi bulunan 39 yetişkinin verileri değerlendirildi.

        Katılımcıların bir bölümü yatmadan en az üç saat önce yemek yemeyi bırakarak gece boyunca 13-16 saatlik açlık süresi uyguladı. Diğer katılımcılar ise alışılmış beslenme düzenlerini sürdürdü.

        Yaklaşık yedi buçuk hafta süren araştırmada kalp atış hızı, tansiyon, kan şekeri ve metabolizmayla ilişkili çeşitli göstergeler takip edildi.

        KALP ATIŞ HIZI VE TANSİYONDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

        Araştırmanın sonunda uyku saatine uygun beslenme düzenini uygulayan katılımcıların gece kalp atış hızlarında düşüş gözlendi.

        Ayrıca küçük tansiyonun gece boyunca düşme düzeninde iyileşme kaydedildi. Kalp atış hızının gündüz ve gece arasındaki değişimi de daha belirgin hale geldi.

        Bu sonuçlar, kalp ve damar sisteminin gece dinlenme sürecine daha iyi uyum sağlayabileceğine işaret etti.

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        STRES HORMONU SEVİYELERİ DE AZALDI

        Araştırmacılar yalnızca kalp atış hızı ve tansiyonu değil, vücudun stres tepkisinde görev alan kortizol hormonunu da inceledi.

        Uyku düzenine göre yemek saatlerini ayarlayan katılımcılarda gece kortizol seviyelerinin daha düşük olduğu belirlendi.

        Bununla birlikte araştırmanın temel hedeflerinden biri olan insülin duyarlılığında istatistiksel açıdan anlamlı bir iyileşme saptanmadı.

        UZMANLARDAN AKŞAM YEMEĞİ SAATİ İÇİN ÖNERİ

        Araştırmanın yürütücülerinden uyku tıbbı uzmanı Prof. Dr. Phyllis Zee, yemek saatlerinin kişilerin uyku düzenine göre belirlenmesinin önemine dikkat çekti.

        Zee, yatmadan üç saat önce yemek yemeyi bırakmayı, akşam ışıkları azaltmayı ve gün içindeki yemek yeme süresine dikkat etmeyi önerdi.

        Araştırmacılar, bulguların umut verici olduğunu ancak kalp hastalıklarını önlediğini söylemek için daha geniş kapsamlı ve uzun süreli çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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