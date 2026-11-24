Çamaşır yıkarken daha yüksek sıcaklığın daha iyi temizlik sağlayacağını düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak günümüzde kullanılan çamaşır deterjanları ve makineler, düşük sıcaklıklarda da etkili temizlik sağlayabiliyor. Yıkama sıcaklığında yapılacak küçük bir değişiklik ise hem kıyafetlerin daha uzun süre kullanılmasına hem de ev ekonomisine katkı sağlayabiliyor. İşte çamaşırları 30 derecede yıkamanın avantajları ve dikkat edilmesi gereken noktalar.

ELEKTRİK TÜKETİMİNİ YÜZDE 38 AZALTABİLİYOR

İngiltere merkezli tüketici araştırmaları kuruluşu Which? tarafından gerçekleştirilen testlerde, çamaşırların 40 derece yerine 30 derecede yıkanmasının ortalama yüzde 38 enerji tasarrufu sağladığı görüldü. Bu oran, çamaşır makinesinin modeline ve seçilen programa göre değişebiliyor.

10 DERECELİK FARK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Çamaşır makineleri, yıkama sırasında suyu ısıtmak için elektrik harcıyor. Yıkama sıcaklığının düşürülmesi, suyun ısıtılması için gereken enerji miktarını azaltarak elektrik tüketiminin düşmesini sağlıyor.

YILLIK 25 STERLİN TASARRUF SAĞLAYABİLİYOR

Which?'in Temmuz 2026 elektrik tarifelerini esas alan hesaplamasına göre haftada dört kez çamaşır yıkayan bir hanede, yıkama sıcaklığının 40 dereceden 30 dereceye düşürülmesi yılda yaklaşık 25 sterlin tasarruf sağlayabiliyor. Bu tutar İngiltere'deki elektrik fiyatlarına dayanıyor.

30 DERECEDE ÇAMAŞIRLAR TEMİZLENİYOR MU?

Modern çamaşır makineleri ve düşük sıcaklıklarda etkili olan deterjanlar sayesinde hafif kirli günlük kıyafetler 30 derecede yeterince temizlenebiliyor. Ancak yoğun kirli ve inatçı lekelerin bulunduğu çamaşırlarda daha yüksek sıcaklık gerekebiliyor.

KIYAFETLERİN RENGİNİ KORUYOR

Yüksek sıcaklıkta sık sık yıkanan renkli kıyafetlerde zamanla solma meydana gelebiliyor. Düşük sıcaklıkta yıkama, özellikle canlı ve koyu renkli kumaşların görünümünü daha uzun süre korumasına yardımcı olabiliyor.

HASSAS KUMAŞLAR İÇİN DAHA UYGUN

Yün ve ipek gibi hassas kumaşlar yüksek sıcaklıktan olumsuz etkilenebiliyor. Bu tür kıyafetlerde ürünün yıkama etiketine uygun olarak düşük sıcaklık ve hassas yıkama programlarının tercih edilmesi öneriliyor.

HER ÇAMAŞIRI 30 DERECEDE YIKAMAYIN

Havlular, nevresimler ve yoğun kirli çamaşırlar için düşük sıcaklık her zaman yeterli olmayabiliyor. Kumaşın özelliğine ve hijyen ihtiyacına göre daha yüksek sıcaklıkların tercih edilmesi gerekebiliyor.

HASTALIK DÖNEMLERİNDE DİKKAT EDİN

Bulaşıcı hastalık dönemlerinde kullanılan ve enfeksiyon riski taşıyan çamaşırların temizliğinde daha dikkatli olunması gerekiyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), belirli enfeksiyon riski taşıyan çamaşırların ayrı olarak, kumaşın uygun olması halinde 60 derece veya üzerinde yıkanmasını öneriyor.

SIVI DETERJAN DAHA ETKİLİ OLABİLİYOR

Which?'in gerçekleştirdiği testlerde sıvı çamaşır deterjanlarının bazı inatçı lekeleri düşük sıcaklıklarda toz deterjanlara göre daha etkili temizleyebildiği görüldü. Zorlu lekelere yıkama öncesinde uygun bir leke çıkarıcı uygulanması da temizlik performansını artırabiliyor.

MAKİNEYİ YARI BOŞ ÇALIŞTIRMAYIN

İngiltere merkezli Energy Saving Trust, çamaşır makinelerinin mümkün olduğunca uygun doluluk seviyesinde çalıştırılmasını öneriyor. Az miktarda çamaşır için makineyi sık sık çalıştırmak gereksiz elektrik ve su tüketimine yol açabiliyor.

EKO PROGRAMLARININ UZUN SÜRMESİNE ALDANMAYIN

Eko yıkama programları standart programlardan daha uzun sürebiliyor. Ancak suyu daha az ısıtarak ve yıkama süresini uzatarak enerji tasarrufu sağlayabiliyor.

20 DERECEDE YIKAMAK DA MÜMKÜN

İngiltere Doğa Tarihi Müzesinin yayımladığı önerilere göre çok kirli olmayan ve yalnızca tazelenmesi gereken kıyafetler 20 derecede de yıkanabiliyor. Günlük karışık çamaşırlar için ise 30 derece etkili bir seçenek olabiliyor.

GEREKSİZ YIKAMADAN KAÇININ

Her giyilen kıyafetin hemen yıkanması gerekmiyor. Kirlenmemiş ve yeniden giyilebilecek durumdaki kıyafetleri havalandırmak, yıkama sıklığını azaltarak hem kumaşların korunmasına hem de elektrik ve su tasarrufuna katkı sağlayabiliyor.