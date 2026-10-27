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        Çiğ hamurun tadına bakanlar dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı

        Kek, kurabiye veya börek hazırlarken hamurun tadına bakmak birçok kişinin alışkanlıkları arasında yer alıyor. Ancak mutfakta masum görünen bu davranış, sanılandan daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), çiğ un ve hamurda bulunabilen zararlı bakterilere karşı uyarıda bulundu. Üstelik riskin kaynağı yalnızca çiğ yumurta değil

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Çiğ hamurun tadına bakanlar dikkat!

        Evde kek yaparken kaşığın ucuyla hamurun tadına bakmak ya da kurabiye hazırlarken küçük bir parça koparıp yemek oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), çiğ hamur tüketiminin gıda zehirlenmesine neden olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre sorun, çoğu kişinin güvenli olduğunu düşündüğü unun kendisinden kaynaklanabiliyor. Çiğ unun üretim sürecinde her zaman zararlı bakterilerden arındırılmaması, pişirilmeden tüketilen hamurları riskli hale getiriyor.

        ASIL TEHLİKE UNUN İÇİNDE GİZLİ OLABİLİR

        Un, işlenmiş bir ürün gibi görünse de aslında çiğ bir gıda olarak kabul ediliyor. Tahıllar tarlada yetişirken veya üretim sırasında zararlı bakterilerle temas edebiliyor.

        FDA'ya göre un üretiminde uygulanan öğütme ve diğer işlemler, bu bakterileri mutlaka ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle çiğ un, E. coli ve Salmonella gibi hastalık yapıcı mikroorganizmalar içerebiliyor.

        ÇİĞ YUMURTA DA RİSKİ ARTIRIYOR

        Kek ve kurabiye hamurlarında kullanılan çiğ yumurtalar da gıda zehirlenmesi açısından risk oluşturabiliyor.

        CDC, çiğ veya yeterince pişirilmemiş yumurtalarda Salmonella bakterisi bulunabileceğini belirtiyor. Bu nedenle içinde yumurta bulunan hamurun pişirilmeden tüketilmemesi öneriliyor.

        168 KİŞİ HASTALANDI, 20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        FDA'nın yayımladığı verilere göre ABD'de 2009'dan itibaren çiğ un ve un içeren ürünlerle bağlantılı çeşitli gıda kaynaklı hastalık salgınlarında toplam 168 kişi hastalandı, 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bu rakamlar, kurumun yayımladığı geçmiş salgınlara ilişkin verileri kapsıyor. Çiğ unun yalnızca teorik bir tehlike oluşturmadığını, gerçek hastalık vakalarıyla ilişkilendirildiğini gösteriyor.

        2023 YILINDA ÇİĞ KURABİYE HAMURU SALGINA YOL AÇTI

        ABD'de 2023 yılında çiğ kurabiye hamuruyla bağlantılı Salmonella salgını yaşandı.

        CDC'nin araştırmasına göre altı eyalette toplam 26 kişi hastalandı. Hakkında hastaneye yatış bilgisi bulunan 23 kişiden dördü hastaneye kaldırıldı.

        Yetkililer, salgının çiğ olarak tüketilmesi amaçlanmayan kurabiye hamuruyla bağlantılı olduğunu belirledi.

        HAMURUN KÜÇÜK BİR PARÇASINI YEMEK GÜVENLİ Mİ?

        Uzmanlar, çiğ hamurun az miktarda tüketilmesinin de güvenli kabul edilemeyeceğini belirtiyor.

        FDA, çiğ unun, pişmemiş kek karışımlarının ve kurabiye hamurlarının tadına bakılmamasını öneriyor. Çünkü zararlı bakteriler yiyeceğin görünüşünden, kokusundan veya tadından anlaşılamayabiliyor.

        EVDE UNU ISITMAK BAKTERİLERİ YOK EDER Mİ?

        Bazı kişiler çiğ hamuru güvenle tüketebilmek için unu önceden ısıtmayı tercih ediyor. Ancak FDA, evde uygulanan ısıl işlemlerin bütün zararlı bakterileri ortadan kaldıracağının garanti edilemeyeceğini açıklıyor.

        Kurum, çiğ un içeren yiyeceklerin tarifte belirtilen sıcaklıkta ve sürede pişirilmesini öneriyor.

        PİŞİRİLMEDEN YENEBİLEN HAMURLAR VAR MI?

        CDC'ye göre bazı üreticiler, doğrudan tüketilmesi için özel olarak hazırlanmış kurabiye hamurları satıyor.

        Bu ürünlerde ısıl işlem görmüş un ile pastörize yumurta kullanılabiliyor veya hiç yumurta bulunmayabiliyor. Ancak her hazır hamur bu şekilde üretilmiyor.

        Bu nedenle ürün etiketinde pişirilmeden tüketilmeye uygun olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.

        ÇOCUKLAR İÇİN DE ÖNEMLİ BİR UYARI VAR

        FDA, çocukların çiğ hamurun tadına bakmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguluyor.

        Ayrıca oyun amacıyla hazırlanan, çiğ un içeren ev yapımı hamurlar da risk oluşturabiliyor. Çocukların hamura dokunduktan sonra ellerini ağızlarına götürmesi, zararlı mikroorganizmaların vücuda alınmasına neden olabiliyor.

        HAMUR HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        CDC ve FDA, çiğ un ve yumurtayla temas eden ellerin sabunlu suyla yıkanmasını, kullanılan kapların ve mutfak gereçlerinin ise sıcak sabunlu suyla temizlenmesini öneriyor.

        Çiğ malzemelerin doğrudan tüketilecek yiyeceklerden ayrı tutulması ve hazır hamurların ambalajlarındaki saklama talimatlarına uyulması da önem taşıyor.

        Uzmanların ortak önerisi ise oldukça açık: Çiğ hamurun tadına bakmak yerine tamamen pişmesini beklemek, gıda kaynaklı hastalık riskini azaltmanın en güvenilir yollarından biri.

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