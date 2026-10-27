Donmuş et çözdürürken bu hatayı yapmayın!

Akşam yemeği hazırlarken buzluktan et çıkarmayı unuttuğunuz oldu mu? Böyle durumlarda eti mutfak tezgahına bırakmak ya da sıcak suyun içine koyarak daha hızlı çözülmesini sağlamak pratik bir seçenek gibi görünebiliyor. Ancak ABD Tarım Bakanlığına (USDA) göre bu yöntemler sanıldığı kadar güvenli değil. Etin iç kısmı hala donmuş olsa bile dış yüzeyindeki sıcaklık, bakterilerin çoğalmasına uygun seviyelere ulaşabiliyor. Uzmanlar, donmuş etin güvenli şekilde çözdürülmesi için üç yöntem önerirken özellikle sık yapılan bir hataya dikkat çekiyor.

DONMUŞ ETİ TEZGAHTA ÇÖZDÜRMEK NEDEN TEHLİKELİ?

USDA'ya göre et, tavuk ve diğer bozulabilir gıdalar oda sıcaklığında çözdürülmemeli. Çünkü etin iç kısmı donmuş halde kalırken dış yüzeyi 4 ile 60 derece arasındaki tehlikeli sıcaklık aralığına girebiliyor. Bu aralıkta bakteriler hızla çoğalabiliyor. Uzmanlar, bozulabilir yiyeceklerin oda sıcaklığında iki saatten fazla bırakılmaması gerektiğini belirtiyor.

ETİ ÇÖZDÜRMENİN EN GÜVENLİ YÖNTEMİ HANGİSİ?

USDA, donmuş eti çözdürmek için en güvenli yöntemlerden birinin buzdolabında bekletmek olduğunu açıklıyor. Buzdolabı sıcaklığının 4 derece veya altında olması gerekiyor. Bu yöntem diğerlerine göre daha uzun sürse de etin güvenli sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Yaklaşık 450 gramlık küçük et paketlerinin bile tamamen çözülmesi bir günü bulabiliyor.

SOĞUK SUDA ET NASIL ÇÖZDÜRÜLÜR?

Daha hızlı bir yöntem arayanlar için soğuk suyla çözdürme öneriliyor. Bunun için etin su geçirmeyen bir ambalaja veya sızdırmaz poşete konularak soğuk suya batırılması gerekiyor. Suyun her 30 dakikada bir değiştirilmesi öneriliyor. USDA'ya göre yaklaşık 450 gramlık küçük et paketleri bir saat veya daha kısa sürede çözülebiliyor. Bu yöntemle çözdürülen etin hemen pişirilmesi gerekiyor.

SICAK SUDA ET ÇÖZDÜRMEK DOĞRU MU?

Donmuş eti sıcak suya koymak çözülme süresini kısaltabiliyor ancak USDA bu yöntemi güvenli bulmuyor. Sıcak su, etin dış yüzeyinin hızla ısınmasına ve bakterilerin çoğalmasına uygun koşullar oluşmasına neden olabiliyor. Etin iç kısmının hala buzlu olması da dış yüzeydeki riski ortadan kaldırmıyor.

MİKRODALGADA ET ÇÖZDÜRÜLEBİLİR Mİ?

USDA, mikrodalga fırında çözdürmeyi de güvenli yöntemler arasında gösteriyor. Ancak bu işlem sırasında etin bazı bölümleri ısınabiliyor, hatta kısmen pişmeye başlayabiliyor. Bu nedenle mikrodalgada çözdürülen etin bekletilmeden tamamen pişirilmesi gerekiyor.

BUZDOLABINDA ÇÖZDÜRÜLEN ET KAÇ GÜN DAYANIR?

USDA'nın açıklamasına göre buzdolabında çözdürülen kıyma, kuşbaşı et, tavuk ve deniz ürünleri genellikle 1-2 gün içerisinde pişirilmeli. Biftek, pirzola ve rosto gibi kırmızı et parçaları ise çözüldükten sonra buzdolabında 3-5 gün daha saklanabiliyor. Bu sürelerin geçerli olması için etin sürekli uygun buzdolabı sıcaklığında tutulması gerekiyor.

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ÇÖZDÜRÜLEN ET TEKRAR DONDURULUR MU?

Etin nasıl çözdürüldüğü, yeniden dondurulup dondurulamayacağını da belirliyor. USDA'ya göre buzdolabında güvenli şekilde çözdürülen et, pişirilmeden yeniden dondurulabiliyor. Ancak bu işlem etin kalitesinde kayba yol açabiliyor. Soğuk su veya mikrodalga yöntemiyle çözdürülen etin ise yeniden dondurulmadan önce pişirilmesi gerekiyor.

DONMUŞ ET ÇÖZDÜRÜLMEDEN PİŞİRİLEBİLİR Mİ?

USDA'ya göre etin mutlaka önceden çözdürülmesi gerekmiyor. Donmuş etler uygun yöntemlerle doğrudan pişirilebiliyor. Ancak pişirme süresi, tamamen çözülmüş etlere göre yaklaşık yüzde 50 daha uzun olabiliyor. Etin güvenli iç sıcaklığa ulaşması ve tamamen pişmesi önem taşıyor.

ETİ ODA SICAKLIĞINDA NE KADAR BEKLETEBİLİRSİNİZ?

USDA, bozulabilir gıdaların oda sıcaklığında iki saatten fazla tutulmaması gerektiğini vurguluyor. Ortam sıcaklığı 32 derecenin üzerine çıktığında ise bu süre bir saate düşüyor. Ancak bu sınırlar, eti tezgahta çözdürmenin güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Uzmanların önerisi, donmuş eti buzdolabında, soğuk suda veya mikrodalgada çözdürmek ve uygun şekilde pişirmek.