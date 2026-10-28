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        Haberler Bilgi Eski elbise askılarını atmayın: Mutfakta bu işe yaradığını öğrenince şaşıracaksınız!

        Eski elbise askılarını atmayın: Mutfakta bu işe yaradığını öğrenince şaşıracaksınız!

        Dolaplarda biriken ve artık kullanılmayan elbise askıları, mutfakta hayatı kolaylaştıran pratik bir çözüme dönüşebiliyor. Üstelik bu yöntem sayesinde hem tezgah üzerinde yer açmak hem de yeni bir mutfak gereci satın almadan düzen sağlamak mümkün. İşte eski askıları değerlendirmenin şaşırtıcı yolu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:09 Güncelleme:
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        Eski elbise askılarını atmayın!

        Evlerde zamanla biriken eski elbise askıları, çoğu zaman kullanılmadığı için çöpe atılıyor. Ancak basit bir yöntemle bu askıları mutfakta yeniden değerlendirmek mümkün. Özellikle küçük mutfaklarda tezgah üzerinde yer kaplayan eşyalar, günlük işleri zorlaştırabiliyor. Son dönemde sosyal medyada paylaşılan pratik ev düzenleme fikirlerinden biri de eski elbise askılarını kağıt havlu tutacağına dönüştürmek. Birkaç küçük işlemle hazırlanan bu çözüm, mutfakta ekstra alan kazanmak isteyenler için kullanışlı bir alternatif sunuyor.

        ESKİ ELBİSE ASKILARI MUTFAKTA NE İŞE YARIYOR?

        Eski plastik veya metal elbise askıları, kağıt havlu rulolarını asmak için kullanılabiliyor. Askının alt bölümünde oluşturulan açıklıktan geçirilen kağıt havlu rulosu, dolap kapağına veya uygun bir askıya yerleştirilebiliyor. Böylece kağıt havlu tezgah üzerinde yer kaplamıyor ve ihtiyaç duyulduğunda kolayca ulaşılabiliyor.

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        BİRKAÇ BASİT ADIMDA HAZIRLANIYOR

        Bu yöntemi uygulamak için sağlam bir elbise askısı, uygun bir kesme aleti ve duvara ya da dolaba sabitlenebilen bir kanca yeterli. Askının alt çubuğundan küçük bir bölüm dikkatlice kesiliyor. Ardından kağıt havlu rulosu açılan kısımdan geçirilerek askıya yerleştiriliyor. Son olarak askı, mutfak dolabının yanına veya uygun bir yüzeye takılan kancaya asılıyor. Kesilen bölümde keskin kenar kalmamasına ve askının rulonun ağırlığını taşımasına dikkat etmek gerekiyor.

        MUTFAK TEZGAHINDA EKSTRA ALAN AÇIYOR

        Özellikle küçük mutfaklarda tezgah üzerindeki her alan önem taşıyor. Kağıt havlu tutacakları, baharatlıklar ve diğer mutfak gereçleri zamanla çalışma alanını daraltabiliyor. Eski askıdan hazırlanan asılı kağıt havlu tutacağı ise tezgahı boşaltmaya yardımcı oluyor. Dolap altı veya yan yüzeyler değerlendirilerek daha düzenli bir görünüm elde edilebiliyor.

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        ÜSTELİK YENİ BİR ÜRÜN ALMAYA GEREK KALMIYOR

        Eski askıları yeniden kullanmanın en önemli avantajlarından biri, evde bulunan malzemelerin değerlendirilmesi. Kullanılmayan bir askıyı kağıt havlu tutacağına dönüştürmek, yeni bir ürün satın alma ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor. Aynı zamanda kullanılabilir durumdaki eşyaların çöpe atılmasını önleyerek evde yeniden kullanım alışkanlığını destekliyor.

        SADECE KAĞIT HAVLU İÇİN KULLANILMIYOR

        Metal elbise askıları, uygun şekilde bükülerek mutfak dolaplarında tencere kapaklarını düzenlemek için de değerlendirilebiliyor. Askının alt bölümüne verilen şekil, bazı kapakların dik konumda tutulmasına yardımcı oluyor. Böylece dolap içinde üst üste duran kapaklar için alternatif bir düzenleme alanı oluşturulabiliyor.

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        ASKILARI KULLANIRKEN BU DETAYA DİKKAT EDİN

        Her elbise askısı bu işlem için uygun olmayabilir. İnce ve dayanıksız plastik askılar kesilirken kırılabilir, metal askıların kesilen uçları ise yaralanmaya neden olabilir. Bu nedenle sağlam malzemeler tercih edilmeli, keskin uçlar güvenli hale getirilmeli ve askılar ocak gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalı. Sağlam bir kancaya yerleştirilen askı, kağıt havluların kolayca alınabildiği pratik bir mutfak yardımcısına dönüşebilir.

        Dolapların köşesinde bekleyen eski bir elbise askısı, küçük bir değişiklikle mutfakta yeniden kullanılabilir hale geliyor. Üstelik bunun için pahalı düzenleyicilere veya kapsamlı bir mutfak değişikliğine ihtiyaç duyulmuyor.

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