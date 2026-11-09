10 Kasım, Türkiye'nin ortak hafızasında derin bir yere sahip olan özel günlerden biri olarak anılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında hayata gözlerini yumduğu bu günde milyonlarca kişi saygı duruşunda bulunarak anma törenlerine katılıyor. Vatandaşlar, Atatürk'ün fikirlerini ve Cumhuriyet'e bıraktığı mirası anlatan mesajları sevdikleriyle paylaşıyor. Kısa 10 Kasım sözleri, duygusal mesajlar ve Atatürk'ün özlü sözleri sosyal medyada öne çıkıyor. İşte 2026 yılına özel en anlamlı, resimli, kısa ve duygusal 10 Kasım mesajları ve sözleri...