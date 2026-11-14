Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi 13 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reyting birincisi kim oldu? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması!

        13 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reyting birincisi kim oldu? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması!

        13 Kasım 2026 Cuma akşamı Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Taşacak Bu Deniz dizisi ve TV8'de MasterChef Türkiye programı da yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede hangi yapımın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Gözler Total, AB ve ABC1 sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, cuma gecesinin birincisi kim oldu? İşte, 13 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1 sıralaması!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 08:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        13 Kasım 2026 reyting sonuçları, cuma akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından araştırılmaya başlandı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkarken Kanal D'de Beyaz'la Joker programı yayınlandı. Birbirinden farklı yapımların ekranlara geldiği gecenin ardından izleyiciler, "Dün en çok ne izlendi?", "Reyting birincisi kim oldu, Kızılcık Şerbeti mi, Taşacak Bu Deniz mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 13 Kasım 2026 Cuma reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen yapım…

        2

        13 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        13 Kasım 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar, 14 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde belli olması bekleniyor. Sonuçların yayımlanmasıyla birlikte gecenin en çok izlenen yapımı netlik kazanacak.

        3

        13 KASIM 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        13 KASIM 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        13 KASIM 2026 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        6

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gürcan Bilgiç: Sergen Yalçın, Milli Takım'ın aradığı isim değil | Türkiye-Belçika

        Gürcan Bilgiç, A Milli Takım'ın Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın'ı eleştirdi. Bilgiç, Sergen Yalçın'ın Milli Takım için doğru isim olmadığını savunurken Beşiktaş'taki performansını da örnek gösterdi.  

        #dünün reyting birincisi
        #reyting sıralaması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        ABD genelindeki uçuş yasağı sona erdi
        ABD genelindeki uçuş yasağı sona erdi
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"