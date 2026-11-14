13 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reyting birincisi kim oldu? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması!

13 Kasım 2026 reyting sonuçları, cuma akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından araştırılmaya başlandı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkarken Kanal D'de Beyaz'la Joker programı yayınlandı. Birbirinden farklı yapımların ekranlara geldiği gecenin ardından izleyiciler, "Dün en çok ne izlendi?", "Reyting birincisi kim oldu, Kızılcık Şerbeti mi, Taşacak Bu Deniz mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 13 Kasım 2026 Cuma reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen yapım…