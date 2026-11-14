13 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reyting birincisi kim oldu? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması!
13 Kasım 2026 Cuma akşamı Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Taşacak Bu Deniz dizisi ve TV8'de MasterChef Türkiye programı da yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede hangi yapımın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Gözler Total, AB ve ABC1 sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, cuma gecesinin birincisi kim oldu? İşte, 13 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1 sıralaması!
13 Kasım 2026 reyting sonuçları, cuma akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından araştırılmaya başlandı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkarken Kanal D'de Beyaz'la Joker programı yayınlandı. Birbirinden farklı yapımların ekranlara geldiği gecenin ardından izleyiciler, "Dün en çok ne izlendi?", "Reyting birincisi kim oldu, Kızılcık Şerbeti mi, Taşacak Bu Deniz mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 13 Kasım 2026 Cuma reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen yapım…
13 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Kasım 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar, 14 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde belli olması bekleniyor. Sonuçların yayımlanmasıyla birlikte gecenin en çok izlenen yapımı netlik kazanacak.
13 KASIM 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI