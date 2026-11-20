İNFAZ İNDİRİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

İnfaz indirimi, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Ancak 13. Yargı Paketi kapsamında bütün hükümlüleri kapsayacak yeni bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik düzenlemesi kesinleşmiş değil.

Olası bir infaz değişikliğinde suç türü, suç tarihi, verilen ceza miktarı ve hükümlünün infaz durumu gibi kriterlerin önem taşıması bekleniyor. Resmî teklif açıklanmadan hangi suçların kapsama alınacağı veya kimlerin tahliye olabileceği konusunda kesin bilgi vermek mümkün değil.