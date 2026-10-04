13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VE GENEL AF VAR MI?

İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve genel af iddiaları da 13. Yargı Paketi kapsamında araştırılıyor. Ancak şu aşamada genel af veya kapsamlı bir infaz indiriminin kesin olarak pakette yer alacağına ilişkin açıklanmış bir kanun metni bulunmuyor. Aynı şekilde hangi hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanacağı veya ceza sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı da kesinleşmiş değil. Bu başlıklarda net bilgi, ancak TBMM’ye sunulacak resmi teklifin içeriğinin ortaya çıkmasıyla verilebilecek.