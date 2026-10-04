13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 2026 13. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi var mı?
13. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri, yeni yargı düzenlemesini bekleyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in son açıklamalarının ardından yeni yargı paketi maddeleri ve içeriği merak konusu oldu. Nafaka, boşanma davaları, yargılamaların hızlandırılması, infaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik başlıkları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, af ve infaz düzenlemesi olacak mı, süresiz nafaka düzenlemesi nasıl olacak? İşte 2026 13. Yargı Paketi maddeleri...
13. Yargı Paketi için hazırlık süreci devam ederken gözler TBMM ve Adalet Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve yeni düzenlemelerin ekim ayında Meclis gündemine taşınmasının planlandığını belirtti. Yeni pakette özellikle aile hukukuna ilişkin düzenlemelerin ve yargılamaların daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik adımların gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, 13. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi ve yeni yargı paketi maddeleri neler? İşte detaylar...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre 13. Yargı Paketi’nin ekim ayında TBMM gündemine getirilmesi planlanıyor. Bakan Gürlek, yargılamaların hızlandırılması ve vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Ancak paketin Meclis’e sunulacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Teklifin TBMM’ye sunulmasıyla birlikte komisyon ve Genel Kurul takvimi de netleşecek.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
13. Yargı Paketi'nin kesinleşmiş kanun teklifi henüz yayımlanmadığı için tüm maddeleri resmi bir liste halinde açıklanmış değil. Bakanlık açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre gündemde bulunan başlıklar arasında şunlar yer alıyor:
Nafaka düzenlemesi
Boşanma davalarının hızlandırılması
Aile hukukuna ilişkin düzenlemeler
Yargı süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi
Adalet hizmetlerine erişimin geliştirilmesi
Bu başlıkların kapsamı, kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından kesinleşecek.
13. YARGI PAKETİ'NDE NAFAKA DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Nafaka düzenlemesi, 13. Yargı Paketi hakkında en fazla araştırılan başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Adalet Bakanı Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Ancak yeni sistemin hangi durumlarda uygulanacağı, nafaka süresinin nasıl belirleneceği ve mevcut nafaka yükümlülüklerine nasıl etki edeceği konusunda kesin kanun metni henüz açıklanmadı. Bu nedenle “süresiz nafaka tamamen kalkacak” şeklindeki kesin ifadeler için Meclis’e sunulacak teklifin beklenmesi gerekiyor.
13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VE GENEL AF VAR MI?
İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve genel af iddiaları da 13. Yargı Paketi kapsamında araştırılıyor. Ancak şu aşamada genel af veya kapsamlı bir infaz indiriminin kesin olarak pakette yer alacağına ilişkin açıklanmış bir kanun metni bulunmuyor. Aynı şekilde hangi hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanacağı veya ceza sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı da kesinleşmiş değil. Bu başlıklarda net bilgi, ancak TBMM’ye sunulacak resmi teklifin içeriğinin ortaya çıkmasıyla verilebilecek.
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
13. Yargı Paketi’nin yasalaşacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre düzenlemenin ekim ayında TBMM gündemine getirilmesi planlanıyor. Meclis’e sunulmasının ardından teklifin ilgili komisyonlarda görüşülmesi ve daha sonra Genel Kurul gündemine alınması gerekecek. Bu nedenle “çıktı” şeklindeki haberlerin, teklifin Meclis’ten geçip Resmî Gazete’de yayımlanması anlamına gelmediği unutulmamalı.
13. YARGI PAKETİ DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Denetimli serbestlik düzenlemesi de 13. Yargı Paketi hakkında araştırılan konular arasında bulunuyor. Hükümlülerin ceza infaz kurumundan ayrılma koşulları ve dışarıda infaz uygulamalarıyla ilgili olası değişikliklerin kapsamı, kanun teklifinin içeriğine bağlı olacak.
Şu an için yeni paketin denetimli serbestlik konusunda hangi somut değişiklikleri getireceği açıklanmış değil. Bu nedenle belirli bir yıl, süre veya tüm hükümlüleri kapsayan bir uygulama kesinleşmiş gibi sunulmamalı.