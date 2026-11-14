14 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: Ömerli, Terkos, Alibey, Büyükçekmece… İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum!
İstanbul baraj doluluk oranları, kasım ayında etkili olan yağışların ardından yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel verileri paylaştı. Böylece Ömerli, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Darlık ve diğer barajlardaki su seviyeleri belli oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Hangi barajda su seviyesi en yüksek, hangisinde en düşük? İşte 14 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı ile İstanbul barajlarındaki son durum…
İSKİ baraj doluluk oranları 14 Kasım 2026 Cumartesi günü de araştırılmaya devam ediyor. Sağanak yağışların ardından kentin içme suyu kaynaklarındaki değişim merak ediliyor. Bu sebeple İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan ölçümler megakentte yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayında yüzde 40'ın altına kadar gerileyen baraj doluluk oranı, yağışların etkisiyle kasım ayında yüzde 60'ın üzerine çıktı. Peki, İstanbul barajları yüzde kaç dolu? Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey, Sazlıdere ve Büyükçekmece barajlarında son durum ne? İşte 14 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı verileri…
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 14 Kasım 2026 tarihli verilere göre, İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 60,92 olarak kaydedildi.
GEÇEN YIL AYNI DÖNEMDE BARAJLAR YÜZDE KAÇ DOLUYDU?
İstanbul barajlarındaki su miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde yüksek seyrediyor. İSKİ'nin yıllara göre karşılaştırmalı verilerini derleyen güncel ölçüm kayıtlarına göre, 14 Kasım 2025 tarihinde barajların doluluk oranı yüzde 21,47 seviyesindeydi.
İSTANBUL'DA EN DOLU VE EN BOŞ BARAJ HANGİSİ?
İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'da en yüksek doluluk oranı yüzde 90,94 ile Darlık Barajı'nda ölçüldü. Darlık'ı yüzde 81,33 ile Ömerli, yüzde 76,9 ile Alibey Barajı takip etti.
En düşük doluluk oranı yüzde 6,94 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 11,32 oldu.
14 KASIM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin 14 Kasım 2026 tarihli ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli Barajı: %81,33
Darlık Barajı: %90,94
Elmalı Barajı: %66,92
Terkos Barajı: %52,5
Alibey Barajı: %76,9
Büyükçekmece Barajı: %41,52
Sazlıdere Barajı: %43,65
Istrancalar Barajı: %57,26
Kazandere Barajı: %11,32
Pabuçdere Barajı: %6,94