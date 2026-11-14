14 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: Ömerli, Terkos, Alibey, Büyükçekmece… İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum!

İSTANBUL'DA EN DOLU VE EN BOŞ BARAJ HANGİSİ?

İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'da en yüksek doluluk oranı yüzde 90,94 ile Darlık Barajı'nda ölçüldü. Darlık'ı yüzde 81,33 ile Ömerli, yüzde 76,9 ile Alibey Barajı takip etti.

En düşük doluluk oranı yüzde 6,94 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 11,32 oldu.