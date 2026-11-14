Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi 14 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: Ömerli, Terkos, Alibey, Büyükçekmece… İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum!

        14 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: Ömerli, Terkos, Alibey, Büyükçekmece… İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum!

        İstanbul baraj doluluk oranları, kasım ayında etkili olan yağışların ardından yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel verileri paylaştı. Böylece Ömerli, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Darlık ve diğer barajlardaki su seviyeleri belli oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Hangi barajda su seviyesi en yüksek, hangisinde en düşük? İşte 14 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı ile İstanbul barajlarındaki son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İSKİ baraj doluluk oranları 14 Kasım 2026 Cumartesi günü de araştırılmaya devam ediyor. Sağanak yağışların ardından kentin içme suyu kaynaklarındaki değişim merak ediliyor. Bu sebeple İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan ölçümler megakentte yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayında yüzde 40'ın altına kadar gerileyen baraj doluluk oranı, yağışların etkisiyle kasım ayında yüzde 60'ın üzerine çıktı. Peki, İstanbul barajları yüzde kaç dolu? Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey, Sazlıdere ve Büyükçekmece barajlarında son durum ne? İşte 14 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı verileri…

        2

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 14 Kasım 2026 tarihli verilere göre, İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 60,92 olarak kaydedildi.

        3

        GEÇEN YIL AYNI DÖNEMDE BARAJLAR YÜZDE KAÇ DOLUYDU?

        İstanbul barajlarındaki su miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde yüksek seyrediyor. İSKİ'nin yıllara göre karşılaştırmalı verilerini derleyen güncel ölçüm kayıtlarına göre, 14 Kasım 2025 tarihinde barajların doluluk oranı yüzde 21,47 seviyesindeydi.

        4

        İSTANBUL'DA EN DOLU VE EN BOŞ BARAJ HANGİSİ?

        İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'da en yüksek doluluk oranı yüzde 90,94 ile Darlık Barajı'nda ölçüldü. Darlık'ı yüzde 81,33 ile Ömerli, yüzde 76,9 ile Alibey Barajı takip etti.

        En düşük doluluk oranı yüzde 6,94 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 11,32 oldu.  

        5

        14 KASIM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin 14 Kasım 2026 tarihli ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekilde:

        Ömerli Barajı: %81,33

        Darlık Barajı: %90,94

        Elmalı Barajı: %66,92

        Terkos Barajı: %52,5

        Alibey Barajı: %76,9

        6

        Büyükçekmece Barajı: %41,52

        Sazlıdere Barajı: %43,65

        Istrancalar Barajı: %57,26

        Kazandere Barajı: %11,32

        Pabuçdere Barajı: %6,94

        7

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da lodos etkili oluyor, denizde dev dalgalar oluştu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin fırtınaya yönelik uyarılarının ardından İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini artırarak sürüyor. Lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına da neden oldu.(İHA)

        #istanbul baraj doluluk oranları
        #İstanbul barajları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları