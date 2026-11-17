Eski Van Şehri'ndeki tarihi doku yeniden ayağa kaldırılıyor

Van Kalesi'nin güneyinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eski Van Şehri'nde tarihi yapıların restorasyonu sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, tarihi kentin surları yeniden ayağa kaldırılırken, cami, medrese, han ve hamam... Daha Fazla Göster Van Kalesi'nin güneyinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eski Van Şehri'nde tarihi yapıların restorasyonu sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, tarihi kentin surları yeniden ayağa kaldırılırken, cami, medrese, han ve hamam gibi yapılar da restore edilerek gelecek nesillere aktarılacak Daha Az Göster