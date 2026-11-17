16 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün Total, AB ve ABC1 sıralaması açıklandı mı? Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir ve MasterChef kaçıncı oldu?
16 Kasım 2026 reyting sonuçları için televizyon izleyicilerinin bekleyişi sürüyor. Pazartesi akşamı Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, TRT 1'de Evlilik Güzeldir ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Şimdi ise gözler Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok ne izlendi, hangi dizi birinci oldu? İşte 16 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
16 Kasım 2026 Pazartesi reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Haftanın ilk gününde Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması ekrana geldi. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımının hangisi olduğu araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta üç kategoride de zirvede yer alan Uzak Şehir'in liderliğini koruyup koruyamayacağı merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi birinci oldu? İşte 16 Kasım 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları hakkında son bilgiler...
16 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve programların izlenme oranları saat 10.00’dan sonra belli olacak.
Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen ilk 10 program netleşecek. Böylece Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir ve MasterChef Türkiye'nin sıralamadaki yerleri de belli olacak.
16 KASIM 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI