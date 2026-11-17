17 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 17 Kasım 2026 TV yayın akışı listeleri yayımlandı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. İzleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu da yanıt buldu. Bu akşam televizyonda birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Var Mısın Yok Musun heyecanı yaşanacak. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 17 Kasım 2026 Salı Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı…
17 Kasım 2026 Salı Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı listeleri paylaşıldı. Buna göre haftanın ikinci gününde televizyon ekranları yine birbirinden farklı yapımlara ev sahipliği yapacak. Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Gelinim Mutfakta ve Zuhal Topal'la Yemekteyiz gibi programlar yayınlanacak. Akşam kuşağında ise birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun yarışmaları da heyecan dolu bölümleriyle ekranlarda yerini alacak. Peki, bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte kanalların 17 Kasım 2026 TV yayın akışı...
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? İŞTE KANAL KANAL TV YAYIN AKIŞLARI
17 KASIM 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet (Yeni bölüm)
00.15 Daha 17
17 KASIM 2026 ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.20 Altı ÜStü İstanbul
17 KASIM 2026 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)
23.30 Kızılcık Şerbeti
17 KASIM 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.15 Bugün'e Başlarken
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve (Yeni bölüm)
17 KASIM 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.40 Masumlar Apartmanı
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Taşacak Bu Deniz
17 KASIM 2026 NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Gelinler Sofrada
15.00 Anne Yarısı
17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Anne Yarısı (Yeni bölüm)
23.45 Yeraltı
17 KASIM 2026 TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.45 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)