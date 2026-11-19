18 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Dün akşam en çok ne izlendi? Sevdan Bir Ateş, Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması
18 Kasım 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında yaşanan reyting yarışının sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Show TV'nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. NOW'da Yeraltı dizisi ile ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlandı. Diğer kanallarda ise yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluştu. Peki, dün akşam en çok ne izlendi? Sevdan Bir Ateş, Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında kaçıncı oldu? İşte, 18 Kasım 2026 reyting sonuçları Total, AB ve ABC1 sıralaması…
18 Kasım 2026 reyting sonuçları, çarşamba akşamını televizyon karşısında geçiren izleyiciler tarafından araştırılıyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapımların ilk sıralarda yer alacağı merak ediliyor. Haftanın üçüncü gününde birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve programlar ekranlara gelirken özellikle Sevdan Bir Ateş, Yeraltı, Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye yapımlarının reyting performansı merak konusu oldu. Peki, 18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi ve en çok izlenen yapımlar…
18 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları, 19 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da belli olacak.
Böylece Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar netleşecek.
18 KASIM 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
18 Kasım Çarşamba gününün Total reyting sıralaması henüz yayımlanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından günün en çok izlenen ilk 10 programı belli olacak.
18 KASIM 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI
AB kategorisindeki izlenme sonuçları da henüz açıklanmadı. Yeraltı, Sevdan Bir Ateş, Var Mısın Yok Musun ile MasterChef Türkiye'nin bu kategorideki yerleri merakla bekleniyor.
18 KASIM 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
ABC1 reyting sonuçları da henüz açıklanmadı. Yeraltı, Sevdan Bir Ateş, Var Mısın Yok Musun ile MasterChef Türkiye'nin bu kategorideki sıralaması saat 10.00’da belli olacak.