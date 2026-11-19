Televizyon başında keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için 19 Kasım 2026 Perşembe gününün yayın programı netleşti. Ulusal kanallarda bu akşam sevilen dizilerden sinema filmlerine, eğlence programlarından heyecan dolu yarışmalara kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşacak. Akşam saat 20.00'de başlayacak programları merak edenler, kanalların yayın saatlerini ve ekranlara gelecek yapımları araştırıyor. Peki, bugün televizyonda ne var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8'in 19 Kasım Perşembe gününe ait güncel yayın akışı...