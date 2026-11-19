19 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi...
19 Kasım 2026 Perşembe günü televizyon kanallarının yayın programları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerini sevdiği dizileri, filmleri ve yarışma programlarını izleyerek geçirmek isteyenler, kanalların güncel yayın akışlarını merak ediyor. Özellikle prime time kuşağında ekrana gelecek yapımlar ve başlama saatleri araştırılıyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8'in 19 Kasım Perşembe gününe ait yayın akışı belli oldu. İşte kanal kanal bu akşamın TV yayın akışı...
Televizyon başında keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için 19 Kasım 2026 Perşembe gününün yayın programı netleşti. Ulusal kanallarda bu akşam sevilen dizilerden sinema filmlerine, eğlence programlarından heyecan dolu yarışmalara kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşacak. Akşam saat 20.00'de başlayacak programları merak edenler, kanalların yayın saatlerini ve ekranlara gelecek yapımları araştırıyor. Peki, bugün televizyonda ne var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8'in 19 Kasım Perşembe gününe ait güncel yayın akışı...
19 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
00.15 Gece Hattı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Masumlar Apartmanı
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Yüzüklerin Efendisi: İki Kule
23:40 Whiplash
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Haysiyet
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir gün
12.30 Gelinler Sofrası
15.00 Halef
17.45 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Final)
00.15 Ömür Usta
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.45 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)