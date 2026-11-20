DİYANET'TEN AKRAN ZORBALIĞI VE ŞİDDET UYARISI

Bu haftaki cuma hutbesinin dikkat çeken bölümlerinden biri de şiddet ve akran zorbalığına ilişkin mesajlar oldu. Diyanet, ailelerde yaşanan huzursuzlukların, okul ortamındaki zorbalığın ve iş hayatındaki bazı baskıcı davranışların temelinde merhamet eksikliğinin bulunabileceğini vurguladı.

Hutbede sert sözlerin, korkutmanın ve fiziksel şiddetin bir eğitim yöntemi olarak görülemeyeceği ifade edildi. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve diğer insanlara yönelik şiddetin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceği hatırlatıldı.