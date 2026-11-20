20 KASIM 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet ile bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni!
20 Kasım 2026 Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Türkiye genelindeki camilerde cuma namazı öncesinde okunacak hutbenin konusu bu hafta "Merhamet" olarak belirlendi. Hutbede aile içi huzursuzluk, akran zorbalığı, iş hayatında psikolojik baskı ve şiddet olaylarına dikkat çekilirken anne babalara, öğretmenlere ve gençlere önemli mesajlar verildi. Peki, Diyanet ile bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 20 Kasım 2026 Cuma hutbesi tam metni...
20 Kasım 2026 Cuma hutbesi konusu belli oldu. Cuma namazı öncesinde okunacak hutbe, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Bu haftaki hutbede merhametin yalnızca bireysel bir duygu olmadığı, aileden okula ve iş hayatından toplumsal ilişkilere kadar yaşamın her alanında önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Özellikle son dönemde gündeme gelen akran zorbalığı, şiddet ve tahammülsüzlük gibi sorunların ele alındığı hutbede, insanlara ve diğer canlılara şefkatle yaklaşılması gerektiği hatırlatıldı. Diyanet, anne babaların çocuklarına davranışlarıyla örnek olmasının ve öğretmenlerin merhametli nesiller yetiştirmesinin önemine de dikkat çekti. İşte 20 Kasım 2026 Cuma hutbesi tam metni...
20 KASIM 2026 CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Kasım 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusunu "Merhamet" olarak açıkladı. Hutbede merhametin insanın doğasında bulunan bir değer olduğu, ancak ailede ve okulda güzel örneklerle geliştirilmesi gerektiği anlatıldı.
Peygamber Efendimizin çocuklara ve hayvanlara karşı merhametli davranışlarından örnekler verilen hutbede, şefkatin yalnızca insanlarla sınırlı kalmaması gerektiği belirtildi. Bütün canlılara karşı duyarlı olmanın önemine dikkat çekildi.
DİYANET'TEN AKRAN ZORBALIĞI VE ŞİDDET UYARISI
Bu haftaki cuma hutbesinin dikkat çeken bölümlerinden biri de şiddet ve akran zorbalığına ilişkin mesajlar oldu. Diyanet, ailelerde yaşanan huzursuzlukların, okul ortamındaki zorbalığın ve iş hayatındaki bazı baskıcı davranışların temelinde merhamet eksikliğinin bulunabileceğini vurguladı.
Hutbede sert sözlerin, korkutmanın ve fiziksel şiddetin bir eğitim yöntemi olarak görülemeyeceği ifade edildi. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve diğer insanlara yönelik şiddetin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceği hatırlatıldı.
ANNE BABALARA VE ÖĞRETMENLERE ÖNEMLİ MESAJLAR
20 Kasım Cuma hutbesinde çocukların yetiştirilmesinde ailenin ve öğretmenlerin sorumluluğuna da geniş yer verildi. Anne babaların merhameti yalnızca sözleriyle değil, davranışlarıyla da çocuklarına öğretmesi gerektiği vurgulandı.
Çocukların öfke karşısında sakin kalmayı, nefret yerine sevgiyi tercih etmeyi ailelerinden öğrenmesi gerektiği ifade edildi. Öğretmenlere yönelik bölümde ise başkalarının acısını anlayan, güçsüzleri koruyan ve bütün canlılara sevgiyle yaklaşan nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekildi.
GENÇLERE SAYGI VE MERHAMET ÇAĞRISI
Hutbenin gençlere ayrılan bölümünde, öğretmenlere duyulan saygının önemine değinildi. Öğrencilere, kendilerine bilgi veren ve onları hayata hazırlayan öğretmenlerinin emeklerine değer vermeleri çağrısı yapıldı.
Hutbenin sonunda ise Beled suresinin 17 ve 18. ayetlerine yer verilerek iman edenlerin birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye etmesinin önemi hatırlatıldı. Böylece haftanın hutbesi, merhametin yalnızca bir duygu olarak kalmaması, günlük hayattaki davranışlara da yansıması gerektiği mesajıyla tamamlandı.
İŞTE 20 KASIM CUMA HUTBESİ TAM METNİ
MERHAMET
Muhterem Müslümanlar!
Bizler, ‘Rahmân ve Rahîm’ olan Cenâb-ı Hakk’ın kullarıyız. Uhud Dağı’na rahmet nazarıyla bakan Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.s)’in ümmetiyiz. ‘Şefkat ve merhamette güneş gibi ol!’…
‘Hazer kıl! Kırma kalbin, kimsenin cânını incitme! Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!’
gibi rahmet yüklü sözleriyle insanlığı merhamete davet eden Anadolu medeniyetinin vârisleriyiz.
Aziz Müminler!
Rahmet ve merhamet timsali Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in, torunlarını kucağına alıp sevmesini garip karşılayan kişiye, “Allah, senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben senin için ne yapabilirim ki!” buyurmuştur. Bir serçenin can havliyle uçuştuğunu gördüğünde, “Bu kuşun canını yakan kim?” uyarısında bulunmuş, yavrularının derhal bırakılmasını istemiş; sadece insanlara değil, bütün varlığa merhametle muamele etmeyi bizlere emretmiştir.
Değerli Müslümanlar!
Bugün, kimi evlerde eksilen huzurun, maalesef son dönemlerde duymaya başladığımız akran zorbalığının, sosyal hayatta; iş ve çalışma ortamlarında yaşanan birtakım mobing ve tahammülsüzlüklerin temelinde merhamet eksikliği vardır. Merhametin olmadığı yerde öfke, öfkenin kontrol edilmediği yerde ise şiddet vardır. Belki birileri, ‘çatık kaşlı, sert sözlü ve kaba davranışlı’ olmayı bir terbiye metodu olarak görebilir.
Ancak Kıymetli Kardeşlerim!
Şiddetle terbiye olmaz, gönül kazanılmaz. Sesini yükseltmek insanı haklı, el kaldırmak güçlü, korku salmak saygın kılmaz. Şu hakikati ifade etmek isteriz ki, hiçbir mazeret; kadına, çocuğa, yaşlıya hâsılı insana şiddeti meşru hâle getiremez. Kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın şiddet asla kabul edilemez. Bu konuda Rahmet Elçisi Efendimiz (s.a.s)’in uyarısı çok nettir: “İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez.”
Aziz Kardeşlerim!
Merhamet, insanın fıtratında bulunan bir cevherdir, ailede ve okulda güzel örneklerle işlenmeye muhtaçtır.
Dolayısıyla Değerli Anneler ve Babalar!
Çocuklarınız, merhametli olmayı ilk sizden öğrenmeli; merhameti bakışınızın sıcaklığında, sesinizin tonunda bulmalıdır. Evlatlarınız, öfkenin karşısında sükûnetle hareket etmeyi, nefretin karşısına sevgiyle çıkmayı sizde görmelidir.
Kıymetli Öğretmenlerimiz!
Başkasının acısını hisseden, güçsüzü gözeten ve bütün yaratılmışlara sevgi besleyen merhametli bir nesli yetiştirecek olan sizlersiniz. Şuna olan inancımız tamdır: Yavrularımızın kalplerine sabırla ektiğiniz şefkat ve merhamet tohumları, bir gün mutlaka meyvesini verecek, bütün insanlığın umudu olan rahmet toplumu sizlerin eliyle inşa edilecektir.
Ve Sevgili Gençler! Size ilmi öğreten, sizi hayata hazırlayan öğretmenlerinize saygıda kusur etmeyin. Hz. Ali’ye atfedilen “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” ifadesindeki anlamı kendinize rehber kılın.
Hutbemizi, şu ilâhî müjde ile bitiriyoruz: “İman edenlerden birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenler var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir.”