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        Haberler Bilgi Gündem 2026 LGS Taban Puanları: Adana, Mersin ve Kocaeli Lise Taban Puanları ile Yüzdelik Dilimleri

        2026 LGS Taban Puanları: Adana, Mersin ve Kocaeli Lise Taban Puanları ile Yüzdelik Dilimleri

        LGS taban puanları, Adana, Mersin ve Kocaeli'de lise tercihi yapacak öğrenciler ile velilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okullarının taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluştururken belirleyici rol oynayacak. Yerleştirme sürecinde kesin taban puanlar tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacağından, adayların tercih döneminde önceki yılın taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak hareket etmesi önem taşıyor. İşte Adana, Mersin ve Kocaeli taban puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        1

        Adana, Mersin ve Kocaeli lise taban puanları 2026, LGS tercih sürecinin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. MEB tarafından yürütülen yerleştirme işlemlerinde puanın yanı sıra yüzdelik dilim de büyük önem taşırken, adaylar il il lise taban puanları, kontenjan bilgileri ve geçen yılın yerleştirme verilerini inceleyerek tercihlerini şekillendiriyor. Özellikle nitelikli liselere yerleşmek isteyen öğrenciler için güncel yüzdelik dilimler ve geçmiş yıl taban puanları önemli bir rehber niteliği taşıyor. İşte bilgiler...

        2

        2026 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek.

        3

        2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.

        4

        İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

        Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500

        Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500

        Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643

        Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796

        Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189

        Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734

        Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799

        Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

        5

        ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

        Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096

        Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189

        Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319

        Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

        6

        İZMİR LGS TABAN PUANLARI

        Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643

        Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862

        Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567

        Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166

        Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429

        Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297

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