EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak normal artışta enflasyon verileri ve ilgili zam hesaplamaları etkili olacak. Bunun yanında gündeme gelen yeni iyileştirmenin maaşlara nasıl yansıtılacağı da yakından takip ediliyor.

Şu an için seyyanen zam tutarı, ek zam oranı veya emeklilerin alacağı yeni maaşlara ilişkin kesin bir rakam açıklanmış değil. Yaş ve prim gününe göre farklılaştırılmış bir model uygulanması halinde emeklilerin alacağı artışlar da değişebilir.