Gölcük'te sağanak nedeniyle yollar göle döndü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Değirmendere sahili ve çevresindeki sokakları su bastı. Su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kalırken, bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.