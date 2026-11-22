23 KASIM 2026 BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ! Pazartesi günü feribot seferleri çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi?
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını kullanacak yolcuların, seyahat öncesinde sefer bilgilerini kontrol etmeleri istendi. Peki Pazartesi günü hangi seferler iptal edildi?
BUDO’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü yapılması planlanan 12 deniz otobüsü seferi gerçekleştirilemeyecek.
23 KASIM 2026 BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ
İptal edilen seferler ve saatleri şöyle:
07.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
08.00: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
09.30: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
09.30: Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00: Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
11.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
11.30: İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
13.00: Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
16.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
16.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
19.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
19.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
BUDO Yolcularına Uyarı
Bursa ve İstanbul arasında deniz yoluyla seyahat etmeyi planlayan vatandaşların, yaşanabilecek mağduriyetlere karşı BUDO'nun resmi internet sitesindeki güncel duyuruları takip etmeleri öneriliyor.