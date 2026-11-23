23 KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A…
23 Kasım 2026 Pazartesi gününün maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası bulunuyor. Günün maç takvimine göre Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig'deki karşılaşmaların yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da da önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 23 Kasım 2026 maç programı, saatleri ve yayın kanalları…
23 Kasım 2026 Pazartesi günü futbol heyecanı Türkiye ve Avrupa liglerinde devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Çorum FK karşı karşıya gelirken, Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Vanspor kozlarını paylaşacak. Avrupa'da ise Brentford-Everton, Monza-Fiorentina ve Levante-Elche mücadeleleri futbolseverleri ekran başına toplayacak. Günün maçlarını takip etmek isteyenler karşılaşmaların başlama saatlerini ve canlı yayın kanallarını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Kasım 2026 Pazartesi gününün maç programı ve yayın bilgileri.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 KASIM PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI VE YAYIN KANALLARI
Süper Lig
20.00 Başakşehir - Çorum FK | beIN SPORTS 1
Trendyol 1. Lig
20.00 Bodrum FK - Vanspor FK | TRT Spor, beIN SPORTS 2
İngiltere Premier Lig
23.00 Brentford - Everton | beIN SPORTS 3
İtalya Serie A
22.45 Monza - Fiorentina | S Sport 2
İspanya La Liga
23.00 Levante - Elche | S Sport / S Sport Plus