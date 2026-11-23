23 Kasım 2026 Pazartesi günü futbol heyecanı Türkiye ve Avrupa liglerinde devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Çorum FK karşı karşıya gelirken, Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Vanspor kozlarını paylaşacak. Avrupa'da ise Brentford-Everton, Monza-Fiorentina ve Levante-Elche mücadeleleri futbolseverleri ekran başına toplayacak. Günün maçlarını takip etmek isteyenler karşılaşmaların başlama saatlerini ve canlı yayın kanallarını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Kasım 2026 Pazartesi gününün maç programı ve yayın bilgileri.