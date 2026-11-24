“Öğretmen, her zaman çok çalışmam ve iyi notlar almam için beni zorladın. Seni daima hatırlayacağım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”

“Öğrenci olduğun için minnettarım. Elimden gelenin en iyisini yapmam için beni zorladığın ve bana öğrenme tutkusu olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”

Ne kadar yaşlanırsak büyüyelim, öğretmenler tarafından verilen dersler asla unutulmaz. Ahlaki değerlerimizin temelini oluşturan öğretmenler, çocuklar sevgi ve özenle besler.Bu Öğretmenler Günü’nde sevgili öğretmenlerinize duyduğunuz minneti bir mesaj veya şiir yoluyla iletebilirsiniz.