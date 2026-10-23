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        Haberler Bilgi Yaşam 28-29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

        28-29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

        Cumhuriyet Bayramı öncesine denk gelen 28 Ekim'in tatil olup olmadığı araştırılıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim ve 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı önceki yıllarda açıklanmıştı. Resmi tatil günlerinde hastaneler, PTT, banka, borsalar kapalı oluyor. Peki 28-29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 19:36 Güncelleme:
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır ve bugün törenler yapılır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pek çok kurum ve kuruluş kapalı oluyor. Peki 28-29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

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        28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

        Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

        28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2026 tarihinde mesai kamu, kurum ve kuruluşlarında yarım gün olarak işlenecek.

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        29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

        Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

        Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Buna göre; 28 Ekim Pazartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

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