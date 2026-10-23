29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır ve bugün törenler yapılır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pek çok kurum ve kuruluş kapalı oluyor. Peki 28-29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?