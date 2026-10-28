28 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı, yarım gün mü? 28 Ekim Çarşamba bankalar saat kaça kadar açık, EFT, havale yapılır mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü bankaların çalışma saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Banka şubesinde işlem yapmak isteyenler, kamu ve özel bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de resmî tatil uygulaması öğleden sonra başlayacak. Peki, 28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Çarşamba bankalar saat kaça kadar açık, EFT, havale yapılır mı? İşte 28 Ekim bankaların çalışma saatleri...
28 Ekim Çarşamba günü banka şubelerinin çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Şubeden para çekme, para yatırma, EFT, havale veya diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler bankaların mesai saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, 28 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı, yarım gün mü? 28 Ekim 2026 bankalar saat kaça kadar açık, EFT, havale yapılır mı? İşte bankaların çalışma durumu...
28 EKİM’DE BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim 2026 Çarşamba günü için resmî tatil saat 13.00’te başlayacak. Bu nedenle banka şubesinde işlem yapacak vatandaşların tatil öncesindeki çalışma düzenini kontrol etmesi önem taşıyor. Bankaların şube çalışma saatleri ve işlem kabul uygulamaları bankaya ya da şubeye göre farklılık gösterebileceğinden, gitmeden önce ilgili bankanın duyurusunun kontrol edilmesi gerekiyor.
28 EKİM ÇARŞAMBA BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Resmî tatil takviminde 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren tatil uygulanıyor. Ancak bankaların 2026 yılına ilişkin çalışma düzeni hakkında yayımlanan haberlerde farklı bilgiler yer alabildiğinden, tüm bankaların şubelerinin kesin olarak aynı saatte kapanacağını varsaymamak gerekiyor. Şubeden yapılması gereken işlemler için bankanın resmî internet sitesi, mobil uygulaması veya müşteri hizmetleri üzerinden güncel bilgi alınabilir.
29 EKİM’DE BANKALAR AÇIK MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankaların şubeleri kapalı olacak. Şubeden yapılması gereken işlemlerin tatil öncesinde tamamlanması öneriliyor. ATM’ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri ise bankanın sunduğu imkânlar kapsamında kullanılabilecek.
28 VE 29 EKİM’DE EFT, HAVALE VE FAST YAPILIR MI?
Resmî tatil döneminde para transferlerinin tamamlanma süresi, kullanılan sisteme ve işlemin türüne göre değişebilir. Aynı banka hesapları arasındaki havale ve FAST sistemi üzerinden yapılan uygun işlemler genellikle tatil günlerinde de gerçekleştirilebilir. Standart EFT işlemlerinde ise bankaların ve ödeme sistemlerinin çalışma takvimi etkili olabilir. Belirli bir saatte hesaba ulaşması gereken transferler için işlem öncesinde bankadan bilgi alınması faydalı olacaktır.
BANKALAR 30 EKİM CUMA GÜNÜ AÇIK MI?
30 Ekim 2026 Cuma günü için ayrıca bir tatil veya idari izin kararı bulunmadığı sürece bankaların normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Şubeden işlem yapacak vatandaşların, gitmeden önce kendi bankalarının duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.