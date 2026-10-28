28 VE 29 EKİM’DE EFT, HAVALE VE FAST YAPILIR MI?

Resmî tatil döneminde para transferlerinin tamamlanma süresi, kullanılan sisteme ve işlemin türüne göre değişebilir. Aynı banka hesapları arasındaki havale ve FAST sistemi üzerinden yapılan uygun işlemler genellikle tatil günlerinde de gerçekleştirilebilir. Standart EFT işlemlerinde ise bankaların ve ödeme sistemlerinin çalışma takvimi etkili olabilir. Belirli bir saatte hesaba ulaşması gereken transferler için işlem öncesinde bankadan bilgi alınması faydalı olacaktır.

BANKALAR 30 EKİM CUMA GÜNÜ AÇIK MI?

30 Ekim 2026 Cuma günü için ayrıca bir tatil veya idari izin kararı bulunmadığı sürece bankaların normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Şubeden işlem yapacak vatandaşların, gitmeden önce kendi bankalarının duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.