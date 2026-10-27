28 Ekim borsa açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Borsa İstanbul kapalı mı, işlem yapılacak mı?
Borsa İstanbul'da yatırımı bulunanlar, Cumhuriyet Bayramı öncesinde işlem 28 Ekim borsanın durumunu gündemine aldı. 28 Ekim Çarşamba günü Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı ve hisse senedi işlemlerinin hangi saate kadar yapılabileceği merak ediliyor. 29 Ekim Perşembe günü ise Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak. Peki, 28 Ekim Borsa İstanbul saat kaçta kapanacak, 29 Ekim'de borsa tamamen kapalı mı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul'un resmî tatil takvimine göre 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün seans yapılacak. 29 Ekim 2026 Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle borsada seans yapılmayacak. Peki, 28 Ekim borsa açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim 2026 Perşembe Borsa İstanbul kapalı mı, işlem yapılacak mı? İşte 28 Ekim Çarşamba Borsa İstanbul'un çalışma durumu...
28 EKİM BORSA AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Borsa İstanbul, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün açık olacak. Pay Piyasası'nda hisse senedi alım satım işlemleri saat 13.00'e kadar yapılabilecek. Yatırımcıların emirlerini ve işlem planlarını bu saatleri dikkate alarak düzenlemesi gerekiyor.
Yarım günlük seansın ardından Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle işlemlere ara verilecek. Piyasalarda işlem yapmak isteyen yatırımcıların Borsa İstanbul'un resmî tatil takvimini takip etmesi önem taşıyor.
29 EKİM BORSA İSTANBUL KAPALI MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da seans yapılmayacak. Pay Piyasası'nda hisse senedi alım satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
Resmî tatil nedeniyle takas işlemleri de normal işleyişine göre devam etmeyecek. Yatırımcıların nakit ve hisse teslim süreçlerinde açıklanan takvim değişikliklerini dikkate alması gerekiyor.
BORSA İSTANBUL 30 EKİM'DE AÇIK MI?
30 Ekim 2026 Cuma günü Borsa İstanbul'un normal işlem düzenine dönecek. Yatırımcılar, Pay Piyasası'nda olağan seans saatleri kapsamında alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Ancak önceki günlerde yapılan işlemlerin takas süreçleri, resmî tatil nedeniyle belirlenen tarihlere göre tamamlanacak. Yatırımcıların işlem ve takas tarihlerini birbirinden ayrı değerlendirmesi gerekiyor.