28 Ekim 2026 Çarşamba günü devlet hastanelerinin poliklinikleri ve aile sağlığı merkezlerinin sabah saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Saat 13.00 itibarıyla başlayacak resmî tatil nedeniyle rutin sağlık hizmetlerine öğleden sonra ara verilecek. 29 Ekim Perşembe günü devlet hastanelerinde normal poliklinik hizmeti sunulmayacak. Aile sağlığı merkezleri de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Ancak acil servisler ve 112 Acil Sağlık hizmetleri tatil boyunca kesintisiz çalışmayı sürdürecek. Peki, 28 Ekim hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Perşembe hastaneler, sağlık ocakları kapalı mı, aciller açık mı? İşte detaylar...