28 Ekim Çarşamba hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim hastaneler, sağlık ocakları kapalı mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde hastanelerin, sağlık ocaklarının ve acil servislerin çalışma düzeni merak ediliyor. 28 Ekim Çarşamba günü muayene randevusu bulunanlar, sağlık kuruluşlarının yarım gün hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de öğleden sonra resmî tatil başlayacak. Bu kapsamda devlet hastanelerinin poliklinikleri ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma saatlerinde değişiklik olacak. Peki, 28 Ekim hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim hastaneler, sağlık ocakları kapalı mı? İşte 28-29 Ekim 2026 hastane, sağlık ocağı ve acil servis çalışma durumu...
28 Ekim 2026 Çarşamba günü devlet hastanelerinin poliklinikleri ve aile sağlığı merkezlerinin sabah saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Saat 13.00 itibarıyla başlayacak resmî tatil nedeniyle rutin sağlık hizmetlerine öğleden sonra ara verilecek. 29 Ekim Perşembe günü devlet hastanelerinde normal poliklinik hizmeti sunulmayacak. Aile sağlığı merkezleri de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Ancak acil servisler ve 112 Acil Sağlık hizmetleri tatil boyunca kesintisiz çalışmayı sürdürecek. Peki, 28 Ekim hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Perşembe hastaneler, sağlık ocakları kapalı mı, aciller açık mı? İşte detaylar...
28 EKİM HASTANELER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü devlet hastanelerinde rutin poliklinik hizmetlerinin saat 13.00'e kadar sürmesi bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı arifesinde öğleden sonra resmî tatil başlayacağı için normal muayene ve poliklinik işlemlerine ara verilecek.
28 EKİM ECZANELER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar nöbetçi eczanelerden yararlanabilecek. Nöbetçi eczanelerin adresleri ve iletişim bilgileri, ilgili il veya ilçe eczacı odalarının duyurularından öğrenilebilecek.
28 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
Aile sağlığı merkezleri, diğer adıyla sağlık ocakları, 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde hizmet verecek. Saat 13.00'te resmî tatilin başlamasıyla birlikte rutin aile hekimliği hizmetlerine ara verilmesi bekleniyor.
Aile hekimine muayene olmak, reçete işlemlerini gerçekleştirmek veya planlı sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini sabah saatlerinde tamamlamaları önem taşıyor.
29 EKİM HASTANELER KAPALI MI, POLİKLİNİKLER ÇALIŞACAK MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle devlet hastanelerinin rutin poliklinik hizmetleri verilmeyecek. Planlı muayene ve kontrol işlemleri için hastanelerin normal çalışma düzenine dönmesi beklenecek.
Özel hastanelerin poliklinik ve diğer hizmetlerinin çalışma düzeni ise kurumların kendi programlarına göre değişebilir. Bu nedenle özel hastanede randevusu bulunan vatandaşların ilgili hastaneyle iletişime geçerek bilgi alması gerekiyor.
29 EKİM ECZANELER KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmî tatil uygulanacak. Bu tarihte eczaneler normal mesai düzeninde hizmet vermeyecek. Vatandaşlar ilaç ihtiyaçlarını nöbetçi eczaneler aracılığıyla karşılayabilecek. Nöbetçi eczaneler, bulundukları bölgedeki çalışma planına göre hizmet sunacak. Bu nedenle eczaneye gitmeden önce güncel nöbet listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.
29 EKİM SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?
29 Ekim Perşembe günü aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocaklarında rutin hizmet verilmeyecek. Aile hekimliği muayenesi, reçete ve planlı sağlık işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşların resmî tatil öncesinde veya sonrasında işlem yapmaları gerekecek.
28-29 EKİM'DE ACİL SERVİSLER AÇIK MI?
Hastanelerin acil servisleri 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca 24 saat hizmet vermeye devam edecek. Acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarında vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurabilecek.
112 Acil Sağlık hizmetleri de resmî tatil boyunca kesintisiz sürdürülecek. Ani ve hayati tehlike oluşturan sağlık sorunlarında 112 Acil Çağrı Merkezi aranabilecek.
HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından hastanelerin rutin poliklinik hizmetleri ve aile sağlığı merkezlerinin 30 Ekim 2026 Cuma günü normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Randevusu bulunan vatandaşların işlem öncesinde ilgili sağlık kuruluşunun duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.